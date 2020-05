Roberth Orihuela Q.

El número de casos positivos de Covid-19 en la región aumentaron cuatro veces más en un mes, de 770 positivos el 30 de abril la estadística se disparó a 3335 según lo reportado al cierre de la edición. Ayer se produjo el número más alto de fallecidos, ocho en menos de 24 horas.

En un medio radial el gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos, advirtió el colapso del sistema de salud, hospitales abarrotados de pacientes sin capacidad de recibir un enfermo más. De esta crisis se culpa a la ciudadanía que ha incumplido la cuarentena e irresponsablemente se lanza a la calle con el riesgo de infectarse.

¿Pero son los únicos responsables de esta crisis? Es evidente, pero también las autoridades no prepararon a tiempo el sistema de salud. El Gobierno Regional de Arequipa, encargado de operar los hospitales públicos, tiene mucho por explicar.

Camas sin implementar

En Arequipa hay 31 camas operativas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) entre los hospitales Covid Honorio Delgado y Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud. Esto según un recuento de médicos que laboran en estas áreas (ver infografía).

En Honorio Delgado solo hay 8 camas UCI operativas. Todas ocupadas ahora. Pero de acuerdo a las inauguraciones del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y los anuncios de las autoridades de Salud en total deberían existir 17 camas UCI operativas. Aparentemente todo fue para la foto.

Un médico que labora en el área de hospitalización explicó que la mayoría de camas no están listas. “Hemos tratado de enviar pacientes a UCI pero no nos reciben. No sabemos por qué no implementan las otras camas”, añadió.

El fin de semana pasado llegaron 40 camas entregadas por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos. A una semana, estas continúan guardadas en los almacenes empolvándose.

Promesas rotas

Pero esto no es todo. Tampoco existen las 100 camas de hospitalización que el gobernador anunció en su momento para el hospital Honorio Delgado. Apenas hay 45. También todas ocupadas. No se utilizan las otras debido al retraso en las obras de adecuación. Hace casi dos meses continúan obras en el segundo y tercer piso del nosocomio.

Sobre EsSalud la sensación tampoco es alentadora. Deberían contar con 25 camas UCI operativas. Y el gerente de EsSalud, Edilberto Salazar Zender anunció que iban a llegar a 40.

Sin embargo, EsSalud disminuyó su número de camas UCI a apenas 23. Fuentes internas el hospital señalan que hay un total de 28 camas UCI para casos Covid. Pero cinco están inoperativas.

Y en cuanto a camas de hospitalización, Salazar Zender anunció que habían 365 listas y que incluso podían ampliar hasta 200 más. De acuerdo a las cifras de Salud actualmente hay apenas 36 camas de hospitalización ocupadas. Por lo que se presume que aún queda mucho espacio para atender pacientes.

En todos los casos La República intentó obtener las versiones de las autoridades oficiales. Pero en todos los casos alegaron estar muy ocupados.v