Piura: el sacerdote que lucha contra la COVID-19 donando balones de oxígeno

La pandemia de la COVID-19 sacó a flote las carencias del nosocomio más importante de Piura, región donde los casos de coronavirus aumentan. En medio de esta crisis sanitaria, la figura del sacerdote Martín Jesús Chero Nieves apareció como una esperanza de vida, donando balones de oxígeno a los pacientes internados que luchan contra este mortífero mal.

Martín es natal del distrito de Catacaos, tiene 54 años de vida, 21 de ellos los ha dedicado como párroco de la feligresía Nuestra Señora del Rosario del Asentamiento Humano San Martín, en la ciudad de Piura.

Desde que inició el estado de emergencia, el religioso visita con frecuencia el hospital Santa Rosa, centro de salud que atiende únicamente a pacientes contagiados de coronavirus.

Inicialmente, la ayuda solo era espiritual, llevaba oración a los enfermos con la COVID-19; en algunos casos aplicaba el sacramento de la Extrema Unción. Del mismo modo, consolaba a los médicos, quienes en reiteradas ocasiones le expresaban su temor de contraer la enfermedad.

Martín Chero oficiando una misa antes de iniciar el estado de emergencia. Foto: El Tiempo

Sin embargo, con el pasar de los días, Martín descubrió que el recinto médico carecía de balones de oxígeno, elemento indispensable para abastecer a los pacientes con coronavirus que han desarrollado insuficiencia respiratoria o neumonía.

Afiche de campaña de recaudación 'Oxigenemos Piura'. Foto: Twitter

Fue así que, a inicios del mes de mayo, unió fuerzas con el párroco Luciano Maza de la Iglesia Santa Rosa y nació ‘Oxigenemos Piura’, campaña que busca recaudar fondos monetarios para adquirir 300 balones del gas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Y es que el sacerdote considera que un ser humano no puede partir de este mundo por factores que podrían solucionarse con una buena gestión administrativa.

“No queremos morir así, no queremos morir antes de tiempo; porque no está en el plan de Dios. Tú no puedes morir por falta oxígeno, porque no hay medicina, por carencia de camas o porque no hay un médico. ¡Esa es nuestra idea!”, dijo Chero Nieves en comunicación con La República.

Esta cruzada solidaria entregó los primeros ejemplares el sábado 16 de mayo, en un vuelo gestionado por el Ministerio de Vivienda y el Gobernador Regional de Piura. La segunda remesa, de 20 balones, llegó a suelo norteño una semana después. En tanto, una tercera carga, con 60 tanques, debe arribar en los próximos días.

Hasta el momento, el padre Martín ha entregado 50 tanques de oxigeno, de 10 metros cúbicos. No obstante, adquirir más de estos ejemplares se complica con el paso de los días, debido a la escasez del gas en el mercado; además de los elevados costos que oscilan entre los 2.100 y 4.200 soles.

El sistema de salud peruano se encuentra en cuidados intensivos. Esta situación preocupa a Martín Chero, quien manifiesta que su labor no tiene intención de crítica contra las autoridades gubernamentales sino la de ayudar al prójimo.

“Nosotros no buscamos suplantar a las funciones del Estado, tampoco queremos competir con el Estado. Lo que nosotros queremos es salvar vidas con el oxígeno, elemento que representa a la vida. Por eso nuestra primera tarea fue traer el gas”, precisó.

Desembarco del segundo lote de balones de oxígeno. Foto: Martín Chero

En esa misma línea, dejó en claro que su gesto refleja un intento por levantar la voz para ser escuchado en nombre de Piura.

“Quiero que el Estado nos mire, que pueda atender la realidad. El Estado dice que en Piura todo está bien, pero no es así; porque si fuese así; encuentras por lo menos una posibilidad de vivir. Es distinto lo que se dice a lo que se ve”, sentenció el padre.

Martín Chero Nieves no ha sido diagnosticado con el terrible coronavirus, ha superado dos pruebas de descarte que inicialmente se negaba a realizarse. Aunque el temor está vigente, su misión de llevar consuelo a sus feligreses está por encima de todo.

¿Cómo ayudar a este párroco?

El programa habilitó un número de cuenta en caso alguna persona esté dispuesta a contribuir. Puede realizar su depósito en la cuenta de Caja Sullana 113-106-1008908 o comunicarse a los whatsatpp 942827561/ 948241266. También se reciben donación de balones de oxígeno.