Padre de familia superó al coronavirus y se reencontró con sus tres hijos luego de 26 días

Luego de 26 días de dura batalla contra el coronavirus, un padre de familia recibió el alta médica en el Hospital Emergencia Ate Vitarte. José de 47 años superó la COVID-19 y se reencontró con sus tres hijos en el distrito de Villa El Salvador.

El hombre, quien se dedicaba a la venta de carne en el mercado de Plaza Villa Sur, fue internado al centro de salud tras presentar fiebre, problemas para respirar y e insomnio. “No sé en qué momento me contagié, pero no podía subir las escaleras del primer al segundo piso, amanecía agitado y sentía que cada vez me faltaba más el aire”, recordó.

Diana Cabanillas, especialista en emergencia y desastres del Hospital Emergencia Ate Vitarte, valoró la lucha de José y del personal asistencial para vencer a la COVID-19. “El éxito de las altas médicas se debe al trabajo en equipo del área de emergencia, donde el personal realiza una labor multidisciplinaria y en conjunto para que el paciente evolucione. Nos llena de alegría ver cómo cada vez son más las personas que logran salir”, expresó.

José fue dado de alta el 19 de mayo y pidió a la población a cumplir las medidas del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

PUEDES VER Coronavirus: enfermera confirma que contrajo el virus por segunda vez

"Estoy sin oxígeno desde hace cinco días y sé que tengo que hacer cuarentena en mi casa. Agradezco a Dios por haberme dado una segunda oportunidad en la vida, así como también a los enfermeros y médicos que me han atendido. Es un gran sufrimiento estar lejos de la familia, solo debemos cuidarnos, no salgan de sus casas porque es una enfermedad muy fuerte y triste”, concluyó.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.