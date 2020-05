Chaclacayo: hombre realizó disparos hacia vivienda de su expareja en pleno toque de queda

Un sujeto realizó varios disparos en la madrugada de este sábado 3 a una vivienda ubicada en el Jirón Grau, en el distrito de Chaclacayo, en pleno toque de queda. Según denunció la familia, que vivió momentos de terror, el atentado fue ocasionado por Roger Tito, expareja sentimental de Analí Sánchez, quien se encontraba en el interior de la casa.

Las balas cayeron muy cerca de una ventana del segundo piso donde se encontraba un pequeño de cuatro años y otras personas. La familia explicó que el hombre pasa frecuentemente por la vivienda y le hace llamadas a Analí, quien denunció el acoso en la comisaria de la zona con varias pruebas.

“Ha pasado de frente y ha disparado y nosotros hemos salido asustados para ver qué había pasado. En la pista, habían cuatro casquillos de bala y se ha ido de frente a mi prima porque él ha tenido una relación con ella. Le pudo haber caído al bebé”, narró un miembro de la familia a Latina.

Tras realizar los disparos a la vivienda, Roger Tito emprendió la fuga en su camioneta y la dejó abandonada cerca a su casa donde amenazó a un familiar de Analí, quien salió en su búsqueda. “Me saca el arma y me dice ‘a mí no me digas nada’. Estaba borracho y cuando vi el arma, sabía que no me iba a enfrentar a una persona en este estado. Me retiré en mi carro y cuando me estoy yendo soltó tres disparos”, comentó.

Analí Sánchez llegó hasta la comisaría de Chaclacayo, donde también fue trasladada la camioneta para colocar la denuncia contra su expareja, mientras que la Policía Nacional realizó un operativo para capturar a Roger Tito.