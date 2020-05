“No tengo computadora ni Internet”: la realidad de los estudiantes de San Marcos ante las clases virtuales

Desde que la pandemia llegó a nuestro país, los niveles de desigualdad en los que vivimos se han hecho aún más evidentes. Ese es el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes se han chocado con una nueva modalidad de estudios para la que no estaban preparados.

Hablamos de la educación a distancia, un mecanismo que se ha improvisado ante las circunstancias del contexto. Lamentablemente, existe un porcentaje de alumnos de la ‘Decana de América’ que no cuenta con los recursos para desarrollarse. Una computadora, una laptop, una tablet o el dinero para poder pagar el internet.

Los testimonios son crudos y en algunos casos hasta desgarradores. “Estoy viviendo en provincia y no cuento con Internet estable, una red o wifi; solo datos celulares. Eso me imposibilita realizar con eficiencia mis próximas clases. Cualquier ayuda me serviría mucho”, menciona un alumno que acaba de ingresar a la carrera de derecho.

UNMSM

“Este año nos preparábamos para las clases. Mi padre tenía un dinero guardado para poder mudarnos, comprar una laptop de segunda y poder pagar el internet (...) A raíz de la pandemia nos estamos quedando sin dinero, no hemos recibido bono alguno y no sé muy bien cómo comenzaré mis clases”, indica otro de los testimonios publicado en las redes sociales de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

UNMSM

Ángel Terrones Lozano, presidente de la FUSM, comentó que a inicios de marzo realizaron una encuesta en la que los resultados arrojaron que 5.000 alumnos no tienen acceso a una computadora o Internet. Esto se corrobora con lo dicho por el rector, Orestes Cachay, quien en una entrevista para El Peruano, indicó que el 8.000 alumnos no tenían conectividad alguna.

Lo que ellos solicitan es que se garantice que puedan iniciar sus clases con al menos las condiciones mínimas. "No queremos que nos regalen los equipos, que los presten y cuando inicien las clases presenciales poder devolverlos”, expresó el representante estudiantil.

La clases en la UNMSM inician el 8 de junio en medio de una emergencia sanitaria. Muchos jóvenes no cuentan con los equipos básicos para una educación virtual y, al parecer, no hay una respuesta efectiva hasta el momento.