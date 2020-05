No contactan a más de 18 mil escolares en Arequipa para clases virtuales

Deysi Pari

Arequipa

Un diagnóstico preocupante en el sector educación. En toda la región Arequipa, hay 18 478 escolares de colegios públicos y privados (6% del total de estudiantes), que aún no logran ser contactados por sus profesores. Por lo tanto, estos no están recibiendo la educación a distancia.

De acuerdo a un reporte elaborado por la Gerencia de Educación de Arequipa (GREA) en base al aplicativo Yawi, de los más de 18 mil, 11 616 escolares son de las instituciones educativas públicas y el resto son de los particulares.

El director de Gestión Pedagógica de la GREA, Wilver Gómez Castillo, indicó que ese es un indicador preocupante y debe ser un llamado de atención a los padres para que retomen la educación virtual. Se conoció que al menos el 1% no tiene los medios para poder acceder a alguna de las plataformas de Aprendo en Casa, web, radio o televisión.

Una gran cantidad de los alumnos no contactados (22%) están en La Joya. En la provincia de Caylloma se encuentra el 8%. La zona urbana no escapa de esta realidad, pues se reportó que en la Ugel Norte, es decir Arequipa ciudad, hay 3 696 estudiantes aun no contactados.

Se manejan algunas hipótesis, una es que los padres de salieron de Arequipa y retornaron a sus regiones de origen.

Otro hecho preocupante es que los padres de niños en el nivel inicial de 3, 4 y 5 años están optando por no seguir el año y darlo por perdido, mientras que, en el nivel secundario, debido a las condiciones económicas, los adolescentes apoyan trabajando a sus padres. La gerenta de Educación, Margarita Monzón, manifestó que para acortar la brecha de escolares que están desconectados, presentaron una propuesta al gobierno regional, para adquirir teléfonos móviles a tarifa plana. También implementan la estrategia de maestros itinerantes que acudirán a las instituciones educativas que no tienen ningún tipo de conectividad. Serán docentes voluntarios que pasarán por una evaluación sanitaria y, tras ello, llevarán el material educativo y las sesiones de aprendizaje de Aprendo en Casa a los alumnos.