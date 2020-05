El titular del ayuntamiento chiclayano, Marcos Gasco Arrobas informó que el ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Región Nor Oriental del Marañón, Juan José Salazar García es el flamante gerente de Desarrollo Económico. Según dijo la medida se tomó para mejorar la articulación con las empresas durante y después del estado de emergencia por coronavirus.

La autoridad municipal enfatizó que dicha gerencia está considerada en los documentos de gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), sin embargo –afirmó- que desde el 2019 no se eligió al responsable del área.

PUEDES LEER Lambayeque: Contraloría confirma deficiencias en el recojo de cadáveres por coronavirus

Señaló que Salazar García, quien fue elegido alcalde de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en 1996 y 2002 por el Partido Aprista Peruano tiene el perfil para desempeñar funciones como gerente. “Creo que reúne los requisitos para articular con las empresas y fomentar el turismo”, indicó.

Sueldo de nueve mil soles

Cuando se le consultó cuánto percibirá Salazar, respondió que nueve mil soles. “El señor Salazar ganará como todos los gerentes”, indicó.

Por su parte, el regidor Orlando Puell Varas enfatizó que es necesario que el burgomaestre responda si fue necesaria la contratación en plena cuarentena por la COVID- 19 y cuando la crisis financiera de la comuna empeoró.