La Libertad: solo 50% de escolares reciben educación remota o virtual

La secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Lourdes Vásquez Vásquez, reveló que solo un 50% de escolares reciben educación remota o virtual en nuestra región.

“Hasta este momento no ha llegado ninguna laptop para los educandos de zonas de pobreza, el gobierno ha quedado en que de repente se pueda implementar esto en julio, debido a que las fronteras están cerradas por la pandemia. Estamos reclamando que se priorice este tema porque hay muchos alumnos del ande liberteño y del país que no están recibiendo estas clases virtuales ni tampoco por medio de radio. No hay conectividad”, lamentó Lourdes Vásquez.

Respecto a la educación por radio, la sindicalista afirmó que en muchas municipalidades de la sierra, no se ha coordinado bien con las estaciones de radiodifusión a fin de que emitan programas educativos, lo cual es una grave omisión.

“El ministro de Educación, Martín Benavides, dice que estamos a 90% de aprobación de este modo de educación a distancia, pero lamentablemente es un desconocimiento para él mismo sobre lo que pasa en la realidad”, indicó Vásquez.

Como ejemplo citó al centro poblado de Chuquillanqui, en la provincia de Gran Chimú, donde un maestro cumpliendo los protocolos de salud va hasta el centro educativo para dar clases a un reducido número de niños.

“Y así hay muchos profesores en el país que se sacrifican y van a lugares lejanos caminando para que sus alumnos reciban instrucción”, acotó.