Dolor. Una madre denunció que su hijo médico no fue atendido debidamente en el hospital que laboraba, en el distrito del Rímac. Según el testimonio de la progenitora, él había accedido a una prueba rápida de descarte de coronavirus, la cual había salido negativa.

El Dr. Jorge Isaías Rodríguez Hilares (32) falleció este último domingo 24 de mayo en la sala de Emergencias del Hospital de Villa El Salvador. La madre relató que él trabajaba hace poco en un nosocomio de EsSalud, donde nunca le terminaron de remunerar sus servicios y no contaba con equipos de protección de salud adecuados contra la COVID-19.

“A mi hijo le sacaron una prueba rápida y salio negativo. A los dos días comenzó con una fiebre. Al tercer día, yo llamé al policlínico para comunicar que mi hijo se encontraba mal. Me dijeron que tenía que esperar cinco días para realizar otra prueba nuevamente”, expresó la madre, entre sollozos, a Latina.

Ella indicó que acudió con su hijo el sábado 9 de mayo para que le hagan un chequeo, luego de ello, empezó a presentar más síntomas. “Mi hijo estaba sin aliento, sudoroso y le habían dicho que presentaba una saturación de 80. Le dijeron que vaya a su casa y que consiga un saturometro”, dijo la madre.

No obstante, no pudieron encontrar el instrumento, el médico poco a poco perdía la batalla al no presentar sentido del olfato u olor. “Llamé al SAMU. Les rogué para que vinieran porque mi hijo no podía moverse. Ellos llegaron a las dos horas. Le aplicaron cuando ya tenía una saturación de 78, le han puesto oxigeno y la doctora le dijo a uno de los encargados: ‘Apúrate que ya sabes cómo es esta enfermedad’”, mencionó.

Luego de ello, la madre precisó que lo enviaron a una de las camas hospitalarias en el Hospital de Emergencias en Villa El Salvador. Allí, la progenitora manifestó que su hijo indicaba que la comida era mala y no tenía agua para tomar. “Le llevé sus cosas, incluso sábanas porque me dijo que tenía frío”, dijo.

La madre también informó que le habrían robado su celular adentro. “Solo me devolvieron su cargador, audífono, y se robaron el teléfono y las sábanas. Esto fue antes que ingresará a UCI”, mencionó. Días más tarde, moriría en una de las camas a causa de la enfermedad.

“Mi hijo no ha recibido atención y tampoco tenía material de protección. ¿Por qué? A los médicos los tratan como perros. Mi hijo se ha muerto”, manifestó. Por otro lado, el decano del Colegio Médico del Perú, Dr. Miguel Palacios Celi, mencionó que iniciarán una investigación contra los implicados en el caso.

“El CMP ha dispuesto iniciar un proceso de investigación sobre este caso para poder saber algunas conjunciones. Ya está la asesoría legal. Además, hemos pedido al premier Zeballos para que se dé un un fondo para los deudos con respeto a una pensión vitalicia para los héroes médicos”, puntualizó.

La madre pide justicia para su hijo médico fallecido a causa de la COVID-19. Hasta el momento, ella exige que puedan apoyarla a que le paguen todo lo que le deben y que su muerte no quede impune.

