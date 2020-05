El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, reveló que el ministro de Salud, Víctor Zamora, se ha comprometido a otorgar 50 balones de oxígeno.

Esto se dio luego de sostener una conversación con el titular de la cartera de Salud, y donde también tomó conocimiento el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, coordinador de la región ante el Ejecutivo.

“Tenemos el ofrecimiento del Ministro de Salud de entregarnos 50 balones de oxígeno estos días. Para mejorar la contención, los balones los vamos a utilizar en los establecimientos de salud de la periferia”, dijo el gobernador.

Por su parte, el gerente regional de Salud, Constantino Vila, expresó que la decisión del ministro de aportar con esta cantidad de oxígeno es bienvenida porque se está preparando una expansión de algunas camas donde atender a los pacientes de coronavirus.

“Queremos fortalecer los triajes diferenciados donde algunos pacientes tienen que estar en observación o estabilizarlos hasta que se pueda hacer una referencia. Como ustedes conocen, el oxígeno se ha convertido en un insumo primordial, y estamos adecuándonos a esta situación”, aseveró.

Vila explicó que el oxígeno no está escaso, sino los balones, porque no todos los ambientes de los establecimientos de salud no tienen conexión, pues no han sido preparados para una contingencia como esta.