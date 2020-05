Biólogo de Comando Covid en Puno, vendía pruebas rápidas a 120 soles

Liubomir Fernández.

Puno

Un agente encubierto de la Policía Anticorrupción, puso al descubierto lo que era un secreto a voces en la Red de Salud Puno. El biólogo Herbert Flores Reátegui, cobraba a particulares para descarte de coronavirus con pruebas rápidas del Ministerio de Salud. Flores tenía acceso a estos exámenes porque era jefe de laboratorios de la Redes Puno. El agente se hizo pasar como trabajador de una empresa privada. Le explicó que para ser contratado necesitaba una prueba que acredite estar libre del virus.

Los acuerdos quedaron registrados en un diálogo de comunicación celular. En la conversación Herbert Flores, le advierte que el servicio le costará S/ 120 soles.

Con las manos en la masa

El biólogo le practicó al interesado la prueba en su casa Los fiscales anticorrupción Ivet Quispe Cruz y Gilmer Escobar Gil lo intervinieron cuando se efectuó la transacción. En la diligencia participaron personal de la Policía Anticorrupción. Ambos estaban al tanto de los acuerdos entre el servidor público y el personal encubierto del Ministerio del Interior.

En el inmueble se encontró el dinero acordado y dos pruebas rápidas, una de ella cerrada y otras abierta. Esta última usada en el policía.

Se intervino además los ambientes de la oficina de Comando Covid de las Redes de Salud de Puno, ubicado en el Carabaya 363. Se lacraron las puertas para nuevas diligencias.

Ahí se pudo comprobar que los dos sobres eran parte de un lote de 1300 pruebas rápidas de descarte de COVID-19. Se trataba de las mismas muestras. Eso permitió establecer el uso indebido de las pruebas rápidas para beneficio personal.

Importancia

La Red de Salud de Puno, informó que Herbert Flores Reátegui, tenía un rol preponderante dentro del departamento de Covid. Era quien estaba al frente de las muestras que se tomaban a los pacientes sospechosos. Por ende, tenía acceso directo a las pruebas en su condición de responsable de laboratorio. Él decidía los procedimientos a aplicar en cada caso.

Según fuentes del Ministerio Público, Herbert Flores, dejó entrever que las pruebas serían parte de su trabajo particular porque cuenta con un laboratorio particular en la ciudad, el centro de diagnóstico “Orión”. Sin embargo, no mostró documento alguno que acredite su adquisición a un particular. Su versión se vino abajo cuando dentro de las oficinas del Comando Covid se encontró los mismos productos. Era una de las últimas entregas que les hizo la Dirección Regional de Salud de Puno.❖

Pruebas eran del Ministerio de Salud

El Director Regional de Salud de Puno, Jorge Montesinos, informó que las pruebas halladas en la viviendas serían del mismo lote que envía el Ministerio de Salud a las distintas redes de salud de toda la región Puno.

Sin embargo, desconoce el origen de esas muestras. Confirmó que ya fue separado del puesto para garantizar transparencia en el manejo de las pruebas COVID-19.