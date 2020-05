Arequipa: Comando Covid cuestiona que se use transporte para actividades no esenciales

Arequipa. Ayer el Comando Regional Covid, realizó operativos para el despistaje del virus entre choferes y cobradores. El general Edward Gratelly indicó que durante estos días continuarán realizando diligencias similares. Al final se realizará un informe que será presentado al alcalde provincial Omar Candia para que se de cuenta de la situación epidemiológica del transporte.

En total se hicieron 300 pruebas entre el óvalo de la avenida Mariscal Castilla y el puente Añashuayco en el Cono Norte. En el operativo participaron efectivos de la Policía y personal de Salud. Los resultados se darán a conocer hoy.

Durante el operativo, el general Gratelly manifestó su preocupación respecto al uso del transporte público. “Se supone que deberían salir 160 mil trabajadores, pero ¿dónde están? A esta hora (la 1:30 pm) creo que todos deben estar en sus puestos de trabajo, pero vemos en las calles y en las combis a mucha gente trasladándose”.

Gratelly pidió a la población tomar conciencia y no salir a la calle si no es necesario. “Parece un día normal. la gente sale a pasear. Por favor seamos concientes. No echemos por la borda los 74 días de cuarentena que muchas amas de casa y ciudadano están cumpliendo”, agregó.