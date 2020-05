Francesca Flores (21) denunció que el comandante de Bomberos Klaus Talaverano la acosaba a través de sus redes sociales: Facebook y Whatsapp. Según la denunciante, el acoso inició horas después de atender una emergencia en su vivienda.

“Ellos vinieron a atender una emergencia a mi casa y, desde ahí, empezaron los mensajes. Yo les había dado mis datos personales y número de celular”, expresó la joven. El acoso mediante sus cuentas personales la hizo sentir muy angustiada y decidió denunciar.

“Estoy bastante nerviosa, estoy temblando. Me da miedo ese señor, no vaya ser que venga a mi casa y me siga”, explicó la asustada joven a América. Ella mostró algunos mensajes donde se evidencia el acoso recibido en los últimos días.

“No estoy seguro de como iniciar diciendo ‘Hola’ sin que parezca un tonto, sabiendo que no te conozco”, menciona uno de los mensajes. Mediante Whatsapp, él continuó la conversación: “No nos conocemos para nada. Fui a atender una emergencia de fuga de gas hace días, yo como comandante (...)".

La joven de 21 años detalló que él preguntaba si era la joven de polera roja. “Yo, sí, tenía una vestimenta así. Me dio miedo”, precisó. Agregó que el comandante empezó a acosar a su mejor amiga. “No recordaba e intentó buscar a mi mejor amiga y le ha hablado por Facebook. Se ha tomado el tiempo de hacer eso”, dijo.

Según el inspector general del Comando General de Bomberos Voluntarios del Perú, Duilio Nicolini, indicó que “hay que revisar”. "Acoso, como tal, no hay”, dijo. Añadió que la investigación ha sido pedida por el comandante Talaverano y procederán a ver los indicios.

Klaus Talaverano pertenece al Concejo Disciplinario de Lima Sur y no se ha pronunciado con respecto al caso de acoso a la joven Francesca Flores.