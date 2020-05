Responsabilidad del Estado

Jimmy R. Flores, pdte. Cuerpo Médico Hosp. Antonio Lorena

En lo que va de la pandemia tenemos: 26 médicos muertos, 1.061 contagiados, de ellos 33 conectados a respiradores artificiales en UCI; 03 enfermeras muertas, 12 técnicos de enfermería ya no están con nosotros; El gobierno mediante D.U. 037-2020, ha autorizado la compra de un Seguro de vida para el personal de salud, cubre solamente el riesgo de fallecimiento por COVID-19, pero no las consecuencias que deja el COVID en sus cuerpos, por ello creemos que además del seguro, se debe garantizar un sueldo vitalicio para su beneficiarios. Nosotros seguiremos nuestra vocación y dando todo por salvar vidas, pero por favor no se olviden de nuestras familias.

Seguro para los médicos

Tomy Villanueva, exdecano Colegio Médico de Lima

Desde el inicio de la pandemia en nuestro país ya han fallecido más de 30 médicos y un número importante de trabajadores de salud; situación dolorosa que nos lleva a exigir a las autoridades sanitarias que se brinde adecuada protección al personal de salud de todos los niveles. Entre ellos, el primer nivel de atención que se encargará del manejo inicial de pacientes para evitar que lleguen a los hospitales. Se requiere la dotación apropiada de equipos de protección personal, así como garantizar los derechos laborales del personal de salud, independiente del contrato y que incluya a los médicos del SERUMS y residentes. Así el reconocimiento al personal de salud se expresará en hechos concretos.