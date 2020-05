El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, a través de su cuenta oficial de Facebook, comunicó que se abrieron las vacantes para que los miles de egresados universitarios del país accedan a la Beca Presidente de la República.

Asimismo, indicaron que los alumnos de la universidades públicas recibirán un puntaje adicional.

“Los profesionales que estudiaron en las universidades públicas históricamente han tenido menos oportunidades de acceder a estudios de posgrados en universidades de alta calidad académica del mundo. Por ello, se les otorgará un puntaje técnico adicional; así como a aquellos profesionales con experiencia en el sector público y en la docencia académica superior”, comentó Ana Núñez, directora de la Oficina de Becas del Pronabec.

No obstante, Pronabec manifestó que en total se entregarán 150 becas profesionales para estudiar en una de las universidades ubicadas entre las 400 mejores como Harvard, Massachusetts Institute of Technology o University of Oxford.

Los postulantes que hayan sido admitidos en una de las universidades que estén en el top 50 o top 100 de su ranking tendrán una bonificación extra.

REQUISITOS

Ser peruano

Acreditar estudios de pregrado o posgrado.

Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado.

Acreditar experiencia laboral mínima de un año contabilizada después de obtenido el grado de bachiller o título técnico profesional.

Acreditar un buen perfil profesional y/o de investigación.

Contar con la carta de aceptación definitiva de una IES extranjera elegible.

Ensayos de postulación.

Insuficientes recursos económicos para afrontar el costo de los estudios de posgrado.

No registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales.

Entre otros.

BENEFICIOS

Matrícula, pensión y titulación

Transporte interprovincial e internacional

Alojamiento, alimentación y movilidad local

Materiales de estudio

Entre otros

Para postular, los interesados deberán inscribirse en el siguiente link (Aquí) a partir de hoy, 28 de mayo hasta el 29 de junio.

