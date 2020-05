El sábado 23 de mayo, Baltazar Álvarez Navarro (52) llegó al hospital Cayetano Heredia con los síntomas del coronavirus, pero resultó negativo a la prueba rápida. Sin embargo, sus hijos lo dejaron en el área de Emergencias para que reciba el tratamiento contra esta enfermedad.

Dos días después, el lunes 25, cerca de las 3 de la tarde, los hermanos Álvarez preguntaron por su padre al vigilante. Pero este les respondió que esperen la llamada de los especialistas.

PUEDES VER Sexagenaria sale de UCI después de 24 días de lucha contra el coronavirus [VIDEO]

“El día lunes, ya cuando eran las 3 de la tarde, me he acercado, encuentro a mi hermano y me dice que no le han pedido receta, no le han pedido nada. Me acerco a vigilancia y el vigilante solo me dice ‘espera a que te llamen’”, contó en Latina.

Una doctora atendió a uno de los hijos y le confesó que no encontraban a su padre en el hospital. Ambos hermanos tuvieron que forzar la puerta del mortuorio del nosocomio para hallar a su padre entre los cadáveres.

“Hemos entrado y he tenido que vestirme con el traje especial, con todo lo que he podido, porque no tenía el [vestuario] correcto”, añadió.

PUEDES VER Estudio revela que gen de la demencia duplica el riesgo de padecer COVID-19 más grave

Personal que labora en la cámara frigorífica del mortuorio del hospital Cayetano Heredia los ayudó a buscar el cuerpo de Baltazar.

“Es así que he entrado y he tenido que ir buscando los cuerpos que no tenían nombre, bolsa por bolsa, porque se supone que los que tenían nombre ya estaban identificados, he buscado, he abierto”, narró.

Mientras trasladaban un cuerpo de una bolsa de plástico a una especial, se percataron de la cicatriz de Baltazar.

“Me llamaron para hacer la verificación facial. Me acerco, veo que es mi padre, pude verificarlo yo mismo. Les pido una explicación y ellos me dicen que no tienen que dármela. Yo creo que ha tenido otro nombre y por eso no pudieron identificarlo”, denunció.