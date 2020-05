Yolanda Wu tiene 78 años, diabetes y dos piernas amputadas. Además, es una paciente con coronavirus, cuya transmisión se dio dentro de la casa de reposo para ancianos en la que fue internada por sus familiares. Ahora tiene neumonía y sus hermanas piden ayuda para que sea trasladada a un hospital o a la Villa Panamericana para que reciba la atención que necesita por el alto riesgo que conllevan sus enfermedades preexistentes.

El pasado 7 de mayo, la hermana de Yolanda, Margarita Wu, fue notificada por el personal del centro residencial que la internada había dado positivo a la prueba de coronavirus que el personal médico del Ministerio de Salud (Minsa) había realizado en el local ubicado en el distrito de San Miguel, según declaró a La República.

Aquella fecha, le dijeron que su hermana debía permanecer en aislamiento por dos semanas. Hoy, 28 de mayo, ella cumplió este periodo de cuarentena; sin embargo, Fernando Coletti, gerente de la casa de reposo “Vida con amor”, le explicó que médicos del Minsa le recomendaron que la anciana debe ser trasladada a un hospital para que reciba el tratamiento adecuado.

“Hoy hablé con el dueño y me dijo que le señalaron que es un paciente de alto riesgo y en cualquier momento puede morir, pero yo no puedo trasladarla, sacarla cuando tiene una neumonía es exponerla. Ella nunca salió del lugar y tampoco me dan una respuesta concreta de cómo se contagió”, señaló.

Además, enviaron una ‘receta’ con una lista de medicamentos para la COVID-19, pero esta no tenía sello de un médico y parece una simple lista. Estos fármacos deben ser entregados por la familia mañana, según le notificaron hoy. Ante esta situación, la preocupada hermana decidió llamar al 113 y pedir orientación sobre el caso de su hermana.

“Aparentemente está estable, pero quiero que se siga un protocolo, yo no me la puedo llevar y andar por hospitales como si ella fuese un paquete, los hospitales al parecer están colapsados", explicó la angustiada familiar.

Asimismo, indicó que el personal del Minsa le señaló que el caso de su hermana no estaba en el registro de pacientes con COVID-19.

Por su parte, el gerente de la casa de reposo indicó que ellos se hallan en constante comunicación con el Minsa, ya que son 5 pacientes más que están infectados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.