Ceviche y desayunos: comerciantes invaden las calles para vender comida en La Paradita [VIDEO]

Tras el reinicio de algunas actividades económicas, los ambulantes invadieron las calles de La Victoria para seguir vendiendo algunos productos; sin embargo, las carretillas volvieron también. Con puestos como ceviche al paso o caldo de gallina, los ciudadanos acuden a dichas zonas sin importar la aglomeración.

Pese a que La Victoria es el quinto distrito con mayor número de casos con 3.772, las personas siguen sin respetar el metro de distancia, e incluso comen en lugares que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias.

“Sí, salgo a comprar. Una vez a la semana. Sí, definitivamente, no entiende la gente”, mencionó un ciudadano que acudía a comprar sus productos de la semana. Por otro lado, otras personas indicaban que las medidas dadas desde el Ejecutivo no habían funcionado, así que tenían que optar por otras.

“Yo antes era vendedora ambulante, pero ahora no puedo salir a vender. Ya se me están acabando los ahorros”, expresó otra mujer a Latina. Si bien George Forsyth anunció que el comercio informal ha vuelto a tomar las calles, ellos no lo pueden controlar en su totalidad, ya que han perdido a varios miembros del personal médico.

Si bien hubo operativos para repeler a los comerciantes informales, varios de ellos aún continúan realizando su venta en el Centro de Lima. Allí, venden desayunos, pollos, verduras y pasan varios estibadores, siendo un foco infeccioso. Varios de los vendedores manifiestan que salen al no contar con solvencia económica. “No tenemos. No nos ha llegado ningún bono o canasta”, dijo.

Por último, otras personas pedían que las ayuden al no contar con todos los recursos necesarios. La Paradita continúa siendo un lugar sin supervisión y fiscalización, pese a la extensión del estado de emergencia hasta el martes 30 de junio.

