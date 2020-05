En medio de la situación por la pandemia del coronavirus, decenas de pacientes viven un drama para acceder a un balón de oxígeno o ventilador mecánico en los hospitales. Lorena Quiroz denunció que su abuelita de 89 años necesita ser atendida urgentemente por ser portadora de la COVID-19.

Según el testimonio de la pariente, a ella le solicitaron que se consiga un ventilador mecánico para poder tratar a su familiar en el Hospital Rebagliati. Mediante los análisis descubrieron que la adulta mayor portaba saturación y pulmonía grave. “Le sacaron una tomografía y le dijeron que era positivo COVID-19 y que tenía una pulmonía severa”, mencionó.

PUEDES VER Enfermeras del Hospital Rebagliati denuncian que nuevas mascarillas no las protegen de la COVID-19

Al ver el estado de salud de su abuelita, ellos no dudaron en traer un ventilador mecánico particular; sin embargo, ella denunció que no le dejaron ingresar. “Tenemos la posibilidad de alquilar el ventilador mecánico. Hemos hecho los trámites y nadie nos da respuesta. La empresa privada está esperando para traerlo”, expresó a América.

La paciente, identificada como Isabel Ventura Cueto, lleva varios días esperando un ventilador mecánico para salvar su vida. No obstante, no permitieron el acceso a uno particular. El director del Hospital Rebagliati, Juan Santillana, indicó que no han pedido nada y rechazaron la acusación.

PUEDES VER Pacientes conectados a un balón de oxígeno esperan ser atendidos en Hospital Negreiros [VIDEO]

"Nosotros tenemos cinco camas UCI con ventilador mecánico. Nosotros no hemos pedido nada. Ahora, dicen que la han llamado, lo cual es raro. Quisiéramos saber quién la llamó. EsSalud no pide oxígeno, medicinas, ni ventiladores”, señaló. El director anunció que evaluarán si la paciente necesita el ventilador mecánico para que acceda al instrumento.