Debemos ponernos en el peor escenario al viajar o comprar

Mascarillas, lavado de manos y distancia social. Desde hace semanas, diversos expertos insisten con estas tres medidas básicas para hacerle frente al nuevo coronavirus. A pesar de ello, en los últimos días se han visto concentraciones de personas, varias obligadas a salir por necesidad, en zonas comerciales como Gamarra y en varios paraderos del transporte público.

Manuel Espinoza, infectólogo el Instituto Nacional de Salud (INS), señala que las medidas de control administrativo son las más efectivas y las de más bajo costo, que serían las ya mencionadas. “Si la gente entendiera esto y lo cumpliría, sería totalmente distinto”, asegura.

El médico explica que todos deben imaginar que cada persona fuera del entorno propio es un potencial transmisor del SARS-CoV-2, por lo que el uso de la mascarilla es indispensable. “Debemos ponernos en el peor escenario”, agrega Espinoza.

Sugiere realizar las compras en lugares "abiertos" por la mejor ventilación. Y, dice, que si bien los bancos y centros comerciales disponen de un aforo reducido y de aire acondicionado, la ventilación no es la adecuada.

El infectólogo enfatiza en que, incluso, la persona que tiene síntomas leves no debe salir de su casa. "Hay que enseñarle a la gente que si tiene un poquito de secreción nasal o tos, no debería salir, menos a trabajar", precisa. Él considera que otro error de los ciudadanos es exigir una prueba, que es importante, pero no urgente, en vez de solicitar tratamiento a distancia.

Espinoza sostiene que "cuando alguien en la casa está infectado, todos lo están, por lo que la familia debe quedar en cuarentena para reducir la transmisión", pues hoy varios hospitales ya no cuentan con camas disponibles. "Si solo entendieran la magnitud de esta forma grave de enfermedad", añade.

Cuidado en los mercados

El experto del INS recuerda que cuando se va al mercado, un ciudadano puede contraer el COVID-19 por el hecho de sujetar algún producto que alguien infectado ya tocó, por lo que el lavado de manos es esencial. Asimismo, señala que el distanciamiento sugerido es igual de importante, ya que incluso al conversar una persona puede botar pequeñas gotas de secreciones que albergan al virus.

Por su parte, Leonel Martínez, infectólogo del hospital Arzobispo Loayza, considera que se tienen que realizar pruebas de descarte de coronavirus semanalmente a aquellos trabajadores de los mercados que hayan dado negativo antes. “(Además) se debe pensar que todo aquel con síntomas tiene COVID-19, hasta demostrar lo contrario”, sostiene. Él resalta el hecho de que una sola persona positiva puede contagiar a varias otras. También hace hincapié en que no es bueno usar guantes. Él recomienda alcohol en gel, mientras se consiga agua y jabón para lavarse las manos.

Evitar buses llenos

En cuanto al transporte urbano, Martínez indica que basta con que veamos otras realidades para notar que ir de pie, como se acostumbra en el Perú, no es lo habitual. "Si todos viajaran sentados en su lugar, con mascarilla y evitando conversar, ya sería bastante'', asevera.

También habla sobre la importancia de mantener las ventanas abiertas porque la "ventilación es clave".

La directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, precisa que una solución, en el corto plazo, sería que el Gobierno oficialice el subsidio para el transporte público tradicional (como lo anunció la jefa de la ATU, María Jara), con el objetivo de que los conductores de las combis y cústeres acepten laborar con el 50% de su capacidad.

A su vez, señala que se deben habilitar carriles exclusivos para que los viajes en transporte público sean más fluidos y evitar así que los pasajeros pasen más tiempo juntos atorados en los buses. Asimismo, se opone a la flexibilización del auto privado porque saturan las vías y ponen en riesgo a los ciclistas (desde el lunes ya hay dos fallecidos en Lima). "No se debe perder la oportunidad de atender las necesidades nuevas", asegura.

Hasta el cierre de la nota, el Gobierno había pedido a las empresas aprobar horarios diferenciados para el ingreso de sus trabajadores. ¿Será suficiente?

Opiniones

Leonel Martínez - Infectólogo: “Hoy se echa la culpa a los pasajeros y no se responsabiliza al transporte público, por sus condiciones, ni a las empresas que les exigen llegar a la hora a sus trabajos”.

Mariana Alegre - Urbanista: “Hay que enseñarle a la gente que si tiene un poquito de secreción nasal o tos, no debería salir”.

