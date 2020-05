Por cuarto día consecutivo, los ambulantes de Gamarra y zonas aledañas volvieron a tomar las calles del Cercado de Lima. Pese a que la Policía Nacional del Perú y fiscalizadores de la Municipalidad de Lima pidieron que desalojen las vías públicas, los comerciantes informales se resisten y empiezan a desplazarse hacia otros lugares para continuar con la venta de su mercadería.

Esta vez, cientos de ambulantes se ubicaron en la cuadra 1 de Manco Cápac para vender sus productos. Pero los efectivos policiales llegaron hasta el lugar para retirarlos y evitar la aglomeración. Esto se hizo para evitar posibles contagio de coronavirus, ya que la zona estaba aglomerada.

PUEDES VER Debemos ponernos en el peor escenario al viajar o comprar

La mayoría de los comerciantes ambulantes, tanto connacionales como extranjeros, habían sido desalojados de Gamarra hace dos días, luego de que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, restableciera el orden en el emporio comercial gracias a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

¡Entendemos mucho la necesidad, pero no vengan ahorita a La Victoria, no vengan, no vengan, no están entendiendo que somos el distrito más infectado de todo el Perú! (…) Estamos en Gamarra, acá la gente cree que no ha pasado nada, o sea, no importa nada todo lo que venimos luchando, hace ya 70 y pico días que venimos avisando lo que va a pasar, que mantengan la distancia, (pero) acá no les importa nada”, había expresado Forsyth en su cuenta de Instagram al ver las calles tomadas.

PUEDES VER En agosto se llegaría al pico de fallecidos por coronavirus en sudamérica

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.