Arequipa: ciudadanos piden ayuda para realizar olla común

En Arequipa, un grupo de más de 30 personas llevan a cabo una olla común para alimentar a casi 80 personas en la Asociación Villa Esperanza, en el distrito de Characato.

Sin embargo, dicha actividad cada vez se torna más difícil de sostener ante la falta de recursos. Los víveres escasean y Nelly Bujaico, la presidenta de la asociación y quien instaló la olla común en la comunidad, ya no logra cocinar lo suficiente para abastecer a todos.

Bujaico, de 58 años, lidera la actividad diaria desde que ella y sus vecinas decidieron ayudar a aquellos socios que más lo requerían. Esto debido a que la cuarentena, consecuencia de la pandemia, trajo consigo una escasez de alimentos que afectó a adultos mayores y niños.

’’Todo esto lo hago para hacer un bien social, no puedo quedarme cruzada de manos, mi gente me necesita y tengo que apoyar. Yo veo a estas personas que no tienen que comer y para mi todos ellos son como si fueran mi familia’’, explica la señora.

Varios de los 88 socios no recibieron ayuda del Gobierno nacional durante el período de emergencia sanitaria. Iniciativas estatales como el Bono 360 y el Bono 720 no llegaron a las manos de los residentes de Villa Esperanza.

La olla común, que funciona desde el mes de abril, está conformada por 30 personas que aportan día tras día lo que pueden para que sea posible producir el suficiente alimento para todos.

En una acogedora cocina a leña, Bujaico es quien se encarga de preparar la comida del día. Antes era capaz de hacer una olla que alcance hasta para aquellos transeúntes que pasaban por la zona. Hoy, eso es cada vez más difícil. "Ahora solo hacemos la ollita común de lunes a viernes, antes era de lunes a sábado, pero es que ahora nos hacen falta víveres, ya no nos alcanza y es muy triste’’, relata la vecina.

Por eso, los vecinos de la asociación Villa Esperanza piden apoyo de víveres para que la actividad se pueda seguir realizando y, con ella, brindar la ayuda a las personas de la zona que más lo necesitan. Para apoyar, se pueden comunicar con la señora Nelly Bujaico al celular +51 989 414 682.

Con información de Vanessa Trebejo.