Desde que inició la pandemia, en Trujillo se ha visto personas que se desvanecen en la calle, así como otros que han perdido la vida en plena vía pública, pasando a ser estadísticas de muertes con coronavirus, según protocolo sanitario establecido por el gobierno central.

En Trujillo los casos que se han hecho conocidos por los diversos medios de comunicación, son cerca de 15 personas de los cuales se detalla que han perdido la vida 6 ciudadanos.

PUEDES VER Trujillo: anciano fallece cerca de centro comercial

Por más que efectivos policiales lleguen primeros a los lugares, el temor al contagio y el no contar con los equipos necesarios de bioseguridad, hace imposible su intervención y a eso se suma las múltiples emergencias que atienden los paramédicos de clínicas, bomberos, hospitales, Samu, etc. Que imposibilita que lleguen a tiempo a darle los primeros auxilios.

¿Que ocasiona esto?

Es la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos, al ver imágenes y vídeos que aparecen en las redes sociales de estas personas.

Para el médico José Luis Gonzales Vega, “Son casos muy puntuales. Hay personas que tienen factores de riesgo que son diabéticos, hipertensos, algún tipo de cáncer, problemas de riñones y la infección les ocasiona una reacción inflamatoria desmedida y al final los conduce a la muerte”.

PUEDES VER Anciano muere dentro de microbús en Trujillo

En cuanto a las personas que mueren con el virus, el galeno agrega, “Al ser una infección nueva, este sub tipo de virus es nuevo en el planeta por lo tanto el cuerpo no tiene memoria, no hay una inmunidad preparada, a pesar que el cuerpo lucha, se dificulta con otra morbilidad y puede terminar en la muerte”.