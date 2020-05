Oficializan el alfabeto de la lengua originaria Resígaro

Este miércoles 27 de mayo, el Ministerio de Educación (Minedu) junto a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe evaluaron y oficializaron las reglas de escritura uniforme de la lengua originaria Resígaro o Resígero. Esta cuenta con 33 grafías y ahora es oficial.

Esta emisión se ha dado de manera virtual, debido a la actual crisis de emergencia sanitaria por coronavirus. El documento fue firmado por el actual ministro de Educación, Martín Benavides Abanto.

Esta nueva oficialización es una buena noticia para los habitantes en la zona de Loreto, quienes también fueron reconocidos en el año 2017 como la comunidad nativa de la provincia Mariscal Ramón Castilla: Resígaro. Su lengua es compartida con otras familias lingüísticas como Arawak.

Alfabeto originario.

Agregó que la población del pueblo Resígaro cuenta con 37 personas. Si bien no se tiene mucho registro sobre la comunidad, debido a que no se censó a la comunidad en su momento. Actualmente, el Ministerio de Educación (Minedu) ha catalogado la lengua como una en peligro de extinción, ya que no existen muchas personas en la comunidad.

Ubicación.

Si bien recientemente se ha oficializado su alfabeto, aún no cuenta con traductores e intérpretes registrados por el Ministerio de Cultura. Hasta la fecha, aún continúan las investigaciones en el pueblo originario ubicado entre la provincia de Maynas y Mariscal Ramón Castilla.

¿Cuántas lenguas originarias hay en Perú?

El Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística de la región, con 55 pueblos originarios o indígenas y 47 lenguas originarias que son habladas por más de cuatro millones de personas en costa, sierra y selva.