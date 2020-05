Más de cien personas detenidas en comisaría de Los Olivos tras incumplir cuarentena [VIDEO]

Desde la comisaría Laura Caller en el distrito de Los Olivos, alrededor de cien personas fueron detenidas en el transporte público al no portar con su DNI y pase laboral para transitar libremente durante la cuarentena. Los ciudadanos fueron intervenidos y será multados con la suma de 258 soles.

“No había renovado mi pase laboral. Así es, efectivamente, debería tomar decisiones buenas. Esperemos que se haga el trámite necesario y ya que me pongan mi multa”, indicó un señor. Sin embargo, este caso se replicaba en varias personas que no tenían todos sus documentos, incluso, otros ofendían a la autoridad mediante el no uso de la mascarilla y gritando a los efectivos.

Hasta la fecha, Los Olivos cuenta con 1.618 casos positivos, según el Portal Datos Abiertos; es decir, es uno de los distritos con mayor número de casos. No obstante, los ciudadanos ignoran las advertencias de las autoridades. “Yo estoy yendo a comprar mis medicinas. A cinco cuadras de mi casa”, señaló otra persona.

Otros vecinos de la zona manifestaron que necesitan trabajar y contaban con su permiso. “A trabajar, yo tengo que laborar porque no me ha tocado ningún bono. Yo tocó instrumentos. Tengo mi pase y mi DNI, pero me han bajado porque han querido”, dijo otro señor.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú continúa llamando uno por uno para ponerle su multa respectiva. Más de cien DNI han sido retenidos hasta el momento por no cumplir con todos los trámites necesario. Según el último reporte del Ministerio de Salud hasta el 27 de mayo, los casos positivos de coronavirus se elevaron a 129.751 personas, una cifra que revela que en tan solo un día se confirmaron 5.722 pacientes.