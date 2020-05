Federación de Trabajadoras del Hogar advierte situación de riesgo ante emergencia sanitaria

La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop) advirtió este miércoles que la emergencia sanitaria provocada por la expansión del coronavirus pone en riesgo a la población dedicada a dicha actividad, debido a la falta de mecanismos de control por parte de las autoridades.

Ante ello, la organización exige al Estado la emisión de una ley que proteja a las trabajadoras del hogar. “Estamos desprotegidas”, se lee en uno de los comunicados que ha difundido en las redes sociales. Esta tarde, además, la Oficina de Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoyó las demandas de la Fenttrahop, afirmando que deben respetarse los derechos que reclaman.

Sumado a ello, la federación organizó esta mañana una conferencia de prensa que fue transmitida vía Facebook, donde varios de sus miembros profundizaron la situación que viven actualmente. Así, anunciaron el desarrollo de la campaña “Tu casa también es un centro de trabajo”, que tiene como fin exigir el cumplimiento del convenio N°189 de la OIT, el cual ofrece protección a trabajadores domésticos.

“Nuestra ley actual es discriminatoria, porque recorta nuestros beneficios. Por eso las trabajadoras del hogar nos encontramos en condiciones precarias. Somos casi medio millón de trabajadores, y el 96 % somos mujeres, mayormente madres solteras. Además, el 92 % trabajamos en condiciones informales. No hemos accedido a ningún bono porque estamos en condiciones invisibles”, señaló durante la transmisión Leddy Mozombite, quien forma parte de la Fenttrahop.

La miembro de la organización, además, reveló que la pandemia ha agudizado las condiciones de inestabilidad en que desarrollan sus actividades. “No existe un registro de nosotras, para el Estado no existimos. Muchas hemos sido despedidas, obligadas a quedarnos a trabajar. Incluso algunas están trabajando sin sueldo, porque al no tener dónde vivir los empleadores les están ofreciendo su vivienda a cambio de no pagarles”, agregó.