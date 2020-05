Luego de 20 días de intensa batalla contra el coronavirus, el taxista Julián Vela recibió la alta médica del Hospital José Agurto Tello del Ministerio de Salud (Minsa), ubicado en el distrito de Chosica. En medio de aplausos de los médicos y enfermeros del hospital, el hombre pidió a la población respetar el aislamiento social obligatorio para evitar un posible contagio de COVID-19.

Julián Vela, de 52 años, había sido ingresado al área de observación del nosocomio el pasado 7 de mayo, tras presentar fiebre, falta de aire, tos y perdida del gusto, informó el doctor Eisel Pinado, jefe del Departamento de Medicina del centro de salud. "En el examen clínico, se confirmó que tenía fiebre y neumonía, por lo que se le proporcionó oxígeno a través de una cánula binasal”, explicó el galeno.

Julián Vela fue sometido a una prueba molecular de coronavirus y el resultado fue positivo. Sin embargo, al ser un paciente de alto riesgo, su evaluación comenzó a ser desfavorable y los médicos tuvieron que colocarle una máscara de reservorio con alto flujo de aire.

“Por su delicado estado de salud, ingresó el 19 de mayo a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue tratado con antibióticos de alto espectro, manteniendo la oxigenoterapia. Felizmente, respondió bien al tratamiento. Luego de tres días nuevamente regresó al área de observación y ahora se va a casa”, agregó el doctor.

Al ser consultado por cómo contrajo el coronavirus, el taxista Vela no recordó con exactitud si fue mientras trabajaba o en el mercado. Sin embargo, agradeció la atención de los médicos del Hospital José Agurto Tello, que lo salvó del coronavirus.

“La atención y el cariño que me brindaron los profesionales me mantuvo con esperanzas para salir vencedor en esta lucha. Recomiendo a las personas no salir de su casa porque hay muchos que tienen esta enfermedad, pero no presentan síntomas y contagian sin saberlo”, concluyó.

