Tras la aglomeración que generó un caos en el emporio comercial Gamarra en La Victoria, la Policía y el Ejército cerraron todos los accesos, para evitar el ingreso de los comerciantes ambulantes con la finalidad de hacer respetar las medidas de seguridad y salubridad impuestas por la crisis sanitaria ante el avance del coronavirus.

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, anunció que un contingente de dos mil policías se encargará de mantener el orden, debido a que el lunes los informales pretendieron tomar las calles de esa zona comercial.

“Estamos en Gamarra para restablecer el principio de autoridad en todo el emporio comercial. La Policía Nacional ha cerrado los cuatro puntos de acceso, recuperando así el control del territorio”, informó.

El titular del Interior estuvo acompañado del ministro de Defensa, Walter Martos; el alcalde de La Victoria, George Forsyth; y el comandante general de la Policía, Héctor Loayza.

Rodríguez manifestó que ayer se hicieron presentes 800 policías, pero esa cifra se incrementará a dos mil efectivos que trabajarán de manera coordinada con la autoridad municipal y las Fuerzas Armadas a fin de mantener el orden, la seguridad y salubridad en ese emporio comercial.

La presencia de las autoridades se debe a que el lunes, miles de ciudadanos, entre clientes, comerciantes y ambulantes, concurrieron masivamente a esa zona, generando la aglomeración que el Gobierno busca evitar con las medidas dictadas durante la emergencia sanitaria.

Justo cuando se quiere evitar los contagios, y las cifras de muertos aumentan de forma alarmante, se generó el caos en Gamarra, por lo que fue necesario que la Policía y las Fuerzas Armadas intervengan desde las 4 de la madrugada para tomar el control de la zona comercial más importante de Lima.

El ministro Rodríguez sostuvo que, al parecer, algunos malos elementos habrían azuzado a los comerciantes y vendedores ambulantes para que concurran masivamente al emporio comercial, lo que es materia de investigación policial.

Más vigilancia

En vista de que se mantienen las restricciones en buena parte del sector empresarial, son muchas las personas que tienen sus actividades paralizadas y en su afán por conseguir ingresos han optado por cambiar de giro o en su defecto pretenden incursionar en el comercio informal, incrementando con ello el riesgo de contagio del COVID-19, lo que ha sido advertido por la autoridad municipal y policial, que han decidido redoblar la vigilancia en La Victoria.

“Apelo nuevamente a la ciudadanía y su conciencia cívica. Si se siguen suscitando casos como el de ayer en Gamarra o en alguna otra zona (Mesa Redonda), pondrán en riesgo su vida, porque se generarán nuevas fuentes de contagio. Evitemos estos riesgos, seamos responsables”, apuntó el ministro del Interior.

El cerco de seguridad fue desplegado por varias vías a la redonda, llegando incluso a la avenida Grau, y los agentes del orden solo dejaron ingresar a la zona comercial a los residentes, previa identificación.

Los policías y militares cerraron el tránsito vehicular y peatonal en todos los accesos a la zona comercial, utilizando tanquetas y otros vehículos oficiales para cerrar las calles de ingreso a Gamarra.

Piden no ir a la zona comercial

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, hizo una invocación a la ciudadanía para que no acuda al emporio comercial, debido al riesgo de contagio del coronavirus.

“Acá (en Gamarra) la gente cree que no ha pasado nada, que no importa nada... Tienen que entender. Yo no soy su papá para decirles que esto es grave”, señaló el burgomaestre, quien añadió que viene gestionando el permiso para la producción textil en los talleres del emporio.

Los custodios del orden tomaron las avenidas Huánuco, Parinacochas y Aviación, entre las avenidas México y Grau.

