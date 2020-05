Coronavirus en Perú: en un solo día se reportan 159 muertes y más de 5.700 casos nuevos

Por: Milagros Berríos, Grover Lozada y Jean M. Murayari

En Loreto, una de las regiones con alta tasa de letalidad, las autoridades dicen que la situación de la salud ha mejorado y que en su capital, Iquitos, el índice de contagio y mortalidad disminuye. Sin embargo, los médicos explican que eso –en realidad– solo es una aparente reducción: si las cifras caen no es porque la población no muera, sino porque ahora ya no va a los hospitales y fallece en su casa.

A esto agregan que tampoco hay pruebas suficientes y que el aumento de la cobertura hace que los pacientes no se concentren en un solo hospital.

En esta región, según el Ministerio de Salud, se reportan 288 decesos; sin embargo, hace casi 2 semanas, la Dirección Regional de Salud (Diresa) informaba de 1.084 (271 confirmados).

Y, a nivel nacional, los reportes oficiales hablan de un total de 3.788 fallecidos y de 129.751 casos positivos.

Así, el incremento diario registrado ayer ha sido el más alto desde que comenzó la emergencia: en un día se reportaron 159 muertes y 5.772 casos nuevos.

No obstante, no se puede hacer un vínculo directo con la tan mencionada “meseta”. Ello debido a que estos decesos no corresponden a los casos actuales, sino a los de personas contagiadas hace dos o tres semanas, precisa el epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia Gabriel Carrasco-Escobar, quien señala que, a la fecha, el Perú atraviesa un aumento sostenido –no exponencial– de muertes. “La velocidad en el aumento de casos se ha estabilizado. Y si ese cambio es real en la transmisión, debemos esperar que se refleje un tiempo después en la curva de fallecidos. Esperemos que en un par de semanas se estabilice también”, dice el investigador, quien agrega que esta tendencia se observa desde inicios de mayo.

Detalla que la transmisión se mantendrá estable incluso hasta fines de agosto, de acuerdo con los modelos citados por el Estado. Y, en relación a la letalidad, hacia ese mes el Perú se convertiría en el tercer país, después de Brasil y Chile, con mayor número de decesos.

El número de muertes, según explica, está vinculado, principalmente, a dos factores: a las deficiencias en el sistema de salud y a las dificultades en la detección y diagnóstico de muertos por COVID-19.

El médico investigador Mateo Prochazka también señaló, el último lunes, que la curva de decesos se mueve un poco desfasada en comparación con los casos y refirió que no hay razones para pensar en una disminución súbita de la letalidad en las condiciones conocidas. "Esta tendencia a la baja de fallecidos durante los últimos 3 días (el pasado fin de semana) me parece artificial: considero que hay un grupo de fallecidos que será reportado durante la semana".

Precisamente, el último lunes, el Minsa aclaró que la cifra de fallecidos el sábado era 127 y la del domingo 129, y no 83.

Hay que recordar que ante las denuncias sobre la existencia de subregistro de muertos en comparación con las cifras de los gobiernos regionales y las de los crematorios, el ministro de Salud, Víctor Zamora, insiste en que el Minsa solo considera las muertes confirmadas por COVID-19.

No obstante, en las regiones aún hay poca coincidencia en las cifras. En Piura, la Diresa reporta 433 y el Minsa 441 decesos. Las autoridades regionales explican que la diferencia en las cifras obedece a que el programa informático utilizado para contabilizar los casos presenta problemas en la región.

Y mientras esto pasa, 8.207 pacientes se hallan hospitalizados en todo el país, según el Ministerio de Salud. De este total, 929 luchan por su vida en unidades de cuidados intensivos.

Pruebas

De 609 pasajeros de transporte público, 136 dieron positivo en COVID-19 en los paraderos de Villa María del Triunfo, Ventanilla, Chorrillos e Independencia.