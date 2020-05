Elmer Huerta sobre posible segunda oleada de COVID-19 en Perú: “Es imposible de predecir”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de una segunda posible oleada mundial de coronavirus. Los científicos explicaron que el mundo aún está en la primera oleada de COVID-19 y que la enfermedad podría repuntar en cualquier momento, por lo que reiteraron sus advertencias de no reactivar las economías demasiado rápido.

Luego de esta advertencia, algunos países tienen temor de que se produzca esta segunda oleada de coronavirus y las preguntas son: ¿cuándo sucedería en el Perú? o ¿en qué mes?. El doctor Elmer Huerta explicó que aún no hay respuesta porque es una ciencia completamente inexacta y dependerá del comportamiento del virus.

“Es una buena pregunta pero todavía no hay respuesta. Por ejemplo, en el hemisferio norte, donde se temía una segunda oleada, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en base al comportamiento del virus en esta parte del mundo no habrá una segunda oleada”, dijo Huerta en su programa Sanamente por América TV.

“Los expertos dicen que en el hemisferio norte no se va a producir, pero en el hemisferio sur es imposible de predecir. En el Perú, luego de ver las imágenes de Gamarra y en otros lugares, de repente se van a producir, no una oleada gigante porque todo evento de salud pública es local, pero los focos serían en una parte que no se avizoraba el contagio. Por ejemplo: en Ica, Casma, Huarmey que son lugares grandes y muy habitados por lo que se podrían prender estos focos”, agregó.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, este martes 26 de mayo, el Perú registró el mayor número de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia con 129.751, es decir, 5.772 nuevos casos respecto al día anterior.

