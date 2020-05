La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la avenida Grau, en el Cercado de Lima, para desalojar a comerciantes formales e informales que se habían instalado desde muy temprano para vender sus mercaderías. Los efectivos policiales retiraron a los trabajadores hacia la avenida Andahuaylas sin decomisarles sus productos.

Según informó Latina, los comerciantes informales se resistían a dejar la zona y ofrecieron sus productos en medio del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio por coronavirus. Mientras que los comerciantes formales pedían poder retirar su mercadería de los locales para venderlos en los distritos donde viven.

“Yo trabajo en Grau, tengo dos tiendas, traigo casacas importadas de Iquique y pago impuestos. Lamentablemente ya no hay plata y la necesidad nos obliga a salir. Pago alquileres de dos puestos. No nos dejan sacar la mercadería, tenemos que pagar la mensualidad, desde que empezó la pandemia no he pagado nada, no hay plata. De dónde voy a dar de comer a mis hijos, están estudiando”, expresó una comerciante formal entre lágrimas.

No cumplen con la cuarentena

Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la extensión de la cuarentena hasta el 30 de junio y la reactivación económica de algunas empresas, la avenida Grau y otras calles de Gamarra fueron tomadas por los comerciantes formales e informales para generar sus propios ingresos. Terminaron fomentando aglomeraciones de personas y un caos en la vía pública.

