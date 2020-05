Ambulantes de Gamarra invaden las calles del Cercado de Lima para vender ropa y alimentos [VIDEO]

Desde el distrito de La Victoria hasta el Cercado de Lima, ambulantes de Gamarra se trasladaron a vender sus productos como ropa y alimentos a las avenidas del Centro. Según imágenes captadas, se ve la presencia de los ciudadanos con varios elementos como bolsas de plástico y de tela sin las medidas de seguridad necesarias.

De acuerdo al testimonio de varios ciudadanos, muchos salen a trabajar al no alcanzar a recibir alguno de los bonos del Estado. En el día 73 del estado de emergencia, la situación caótica que se vive en el Cercado de Lima intentó ser aplacada por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Una ciudadana decidió contar su historia mediante América, donde relató que ella era trabajadora formal de una galería; sin embargo, sus ahorros se vieron escaseados luego de tres meses. “Yo trabajo formalmente en la galería Pacífico, pero lamentable ya se acabó el dinero y estamos saliendo a vender informalmente. Mis hijos estudian, ¿y qué voy a dar de comer? Tengo miedo, pero tengo que salir para dar de comer”, dijo.

Según el testimonio de la mujer, ella vendía casacas; no obstante, ahora no tiene dinero." Mire han sido tres meses, yo recién he salido ayer y hoy día. Ya no hay dinero, necesito salir para comer. Nada nos ha llegado, ni bono ni canasta ni nada", mencionó.

Varios de ellos no cuentan con más dinero y optan por salir, exponiéndose a un posible contagio de la COVID-19. Tanto la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron la zona para incautar la mercadería de los trabajadores informales.

Hasta el último reporte del Ministerio de Salud al 27 de mayo, los contagiados por coronavirus aumentaron a 129.751 personas, una cifra que revela que en tan solo un día se confirmaron 5.722 pacientes.

