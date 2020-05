Adultos mayores: rigor, vulnerabilidad y disciplina ante la pandemia

Desde que se conocieron las primeras cifras de la pandemia, comprendimos que al nuevo coronavirus le gustan las viejas glorias.

Al cierre de la presente edición, de los 3.244 fallecidos registrados en todo el país, el 68 % son adultos mayores (2.216). De ellos, 7 de cada 10 son varones. Es decir, las cifras nos demuestran que somos y seremos los más vulnerables.

Y es precisamente esta población el objetivo de una inédita encuesta realizada por la corporación española Víaciencia, para la consultora de comunicación TOC Asociados.

El estudio Situación de las personas mayores de 60 años en tiempos de COVID-19 se realizó mediante encuestas telefónicas a una muestra de 610 peruanos mayores de 60 años de Lima y regiones entre el 26 de marzo y el 6 de abril.

La encuesta determinó que seis de cada diez adultos mayores de 60 años manifestaron padecer o haber sido diagnosticado de alguna enfermedad. Sin embargo, los porcentajes varían cuando se trata de Lima, donde casi la mitad (46 %) de adultos mayores de 60 años afirma no tener ninguna enfermedad o diagnóstico. Mientras que en regiones este porcentaje cae a 28 por ciento.

Según los investigadores, esta significativa diferencia "está relacionada, probablemente, con el centralismo del sistema de salud en nuestro país".

No hay duda de que al sentirnos tan vulnerables quizá seamos el sector de la población más interesado en cumplir con las normas sanitarias, incluyendo la cuarentena: el 100 % de los encuestados asegura que se lava frecuentemente las manos, el 84 % usa regularmente alcohol en gel o similares y el 76 % usa mascarillas (ojo que este sondeo se realizó antes de la norma obligatoria).

Es decir, somos conscientes de que la violación de cualquiera de estas normas puede tener consecuencias mortales.

Un dato interesante que dejó el estudio es que en esta situación de pandemia la mayoría no reivindica para sí la ayuda del Estado, ni una demanda intransigente dada su condición de vulnerabilidad. Preguntados por lo que creen que el gobierno debería hacer por los mayores en particular, un 37 % plantea algún tipo de ayuda económica; un 18 %, ayuda de tipo sanitaria y un 13 % ayuda en la logística del hogar para los confinados mayores.

También reconocemos que el cambio de hábito de vida por la cuarentena ha afectado menos a los mayores de 70 años, quienes ya hacían una vida bastante doméstica y sedentaria antes de que se ordenen las restricciones. Sin embargo, "la renuncia obligada a los paseos o salidas al parque podría incrementar la vulnerabilidad de su salud", sostiene una de las conclusiones del estudio.

Estudio inédito

Desde la ciudad de Valencia (España), el autor de la investigación, José Manuel Lancha, reconoce que se trata de un estudio inédito en nuestro país: “Nosotros, en Víaciencia, no tenemos noticia de ningún estudio semejante. Cuando TOC Asociados nos encargó este trabajo, ambos consideramos que era una primicia. Este es un colectivo que cobra una repentina visibilidad e importancia en función de lo que podríamos llamar su protagonismo epidemiológico, esto es, la conjunción de su vulnerabilidad al contagio, la gravedad de sus consecuencias y las elevadas necesidades asistenciales que todo ello comporta”, sostiene el consultor.

Cuando le preguntamos si las conclusiones del estudio en el Perú coinciden con encuestas similares en otros países afectados por la pandemia, Lancha cree que "es difícil establecer comparaciones entre situaciones cuando los estudios que las analizan no son homogéneos. Creemos que hay elementos comunes en la actitud de los mayores ante la pandemia, esta creencia no está soportada por una comparativa estadística de estudios, sino por la presunción de una cierta homogeneidad antropológica de este segmento de edad, que adquiere diferentes matices en función de características socioeconómicas y culturales de cada país. Esa homogeneidad creemos que se refiere a la asunción disciplinada de las normas de salud impuestas, la ejemplaridad de la conducta en el entorno familiar y la resistencia psicológica ante la adversidad".

No podemos evitar consultarle a Lancha si las condiciones sociales y económicas de los adultos mayores en Europa condicionarían una respuesta diferente a las de los peruanos. Su respuesta es más que interesante: “La ausencia de estudios homogéneos nos impide −de nuevo− una comparación científica de las cifras, pero lo cierto es que ‘la tercera edad’ europea lleva mucho tiempo disfrutando de un estado de bienestar bastante desarrollado, y sus expectativas acerca de lo que el Estado debe proveerles son elevadas. En particular, en España, las ayudas de tipo económico las está subviniendo el Estado, a través de presupuestos estatales y/o de las comunidades autónomas, que son el equivalente a las regiones del Perú. La ayuda sanitaria la provee el Estado de manera universal y gratuita, y abarca no solo la asistencia sino la farmacia, en porcentajes de financiación de los medicamentos elevadísimos. Las ayudas logísticas en el hogar suelen prestarlas los ayuntamientos, frecuentemente canalizando el voluntariado de las ONG. Dicho esto, sería predecible que los porcentajes de mayores que en Europa esperan ayuda económica y asistencial (sanidad y farmacia) sean elevadísimos. La ayuda logística en el hogar no lo sería tanto como las anteriores, pero posiblemente mucho mayor que en el Perú, donde la población está menos acostumbrada a la providencia del Estado”.

Cifras que matan: 735 mil adultos mayores sin seguro

En el Perú, el 12 % de la población tiene más de 60 años y alcanza los 3 millones 497 mil 576 adultos mayores, según el último censo a nivel nacional del 2017.

En estas cifras, el 79 % accede a algún seguro de salud, mientras que el 21 % no tiene acceso a ninguno, y en algunos casos apelan a la automedicación o al uso de medicina casera.

A pesar de ello, nuestros mayores se enfrentan a la pandemia con un estado de ánimo propio de quien ha lidiado en su vida con muchas situaciones difíciles.

Aceptan con disciplina y sin protestar las órdenes de las autoridades sanitarias, que tanto afectan a la realidad de sus vidas diarias. Colaboran con las tareas de la casa y dan ejemplo de un ánimo de resistencia y templanza.

Adultos mayores - COVID-19

