La decisión está tomada. Los buses de transporte público y taxis seguirán circulando en la ciudad de Arequipa, pese a que los casos confirmados de coronavirus están por llegar a los 3 mil en la región.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia indicó a radio Exitosa que el servicio de transporte público continuará, pero deberán cumplir con los protocolos y medidas sanitarias para eludir la posibilidad de contagio de la COVID-19.

El burgomaestre de Arequipa admitió que el Comando COVID recibió clara evidencia de que habría transportistas que no cumplen con las medidas de prevención. Por tanto, acordaron reforzar la fiscalización para evitar que los infractores sigan prestando el servicio.

Omar Candía considera que, ante la reactivación de ciertas actividades en Arequipa, resultaría “contraproducente” prohibir la circulación de buses y taxis. “Que no continúe el transporte también puede ser perverso y dañino para la vida o salud de la gente. Cuando no se presta el servicio recurres al transporte alterno, el colectivo, donde no hay ningún tipo de protocolo”, explicó.

En otro momento, el alcalde aclaró que los transportistas, tanto choferes como cobradores, serán sometidos a las pruebas rápidas de coronavirus; pero no preciso el lugar ni la fecha. Incluso indico que los pasajeros también pasarían por el despistaje, así como ocurrió en la ciudad de Lima.

PROTOCOLO

Para retornar a sus labores, los transportistas de Arequipa tuvieron que adecuar sus unidades vehiculares. Invirtieron para colocar una cabina de acrílico que aísle a los choferes. De igual forma se comprometieron a asegurar el respeto de la distancia social y la reducción del aforo a un 50%.

Aun así, hay especialistas que no se mostraban a favor de la continuidad del servicio de transporte urbano. El Comando COVID-19 recibió tres informes que alertaban sobre el colapso de los hospitales que atienden a pacientes portadores del virus. Informaron de un déficit de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el alarmante avance de la pandemia en Arequipa.