Cámara de Comercio de Arequipa pide al Ejecutivo reactivar negocios simultáneamente

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) solicitó al Ejecutivo que se implemente una reactivación económica donde se incluya a todos los eslabones de la cadena productiva paralelamente y no solo algunas.

Según detalló varios de los sectores a los que se aprobó su reactivación en la primera etapa no pueden operar completamente si no se reactivan otras. “Es importante saber que se requiere reactivar integralmente la economía y no por etapas, de lo contrario, la reanudación de actividades no es real. Hay sectores que no pueden operar si no hay transporte, no hay alimentación, no hay los servicios requeridos. Se tiene que visualizar la reactivación como un todo”, señaló la presidenta de la CCIA, Jéssica Rodríguez.

Rodríguez se reunió el último fin de semana con el premier Vicente Zevallos tras su arribo a la ciudad. También se solicitó acelerar la aprobación de los protocolos y planes para la reanudación de las actividades anunciadas por el presidente Martín Vizcarra.

“Las empresas son las primeras interesadas en cuidar la salud de sus trabajadores para que no se contagien, se necesita empezar y no parar. Debemos entender que la nueva “normalidad” depende que todos nos cuidemos mucho”, dijo.

Expresó que una de las grandes preocupaciones está en las micro, medianas y pequeñas empresas, porque los beneficios que está otorgando el para asegurar la cadena de pagos no están llegando a todos los destinatarios que han solicitado dicho apoyo. Por lo que es importante que los empresarios cuenten con asesorías de los ministerios.

A su vez se pidió la reactivación de proyectos como Majes Siguas II, carretera Arequipa-La Joya, la vía de 4 carriles, infraestructura en salud y educación, hospitales, escuelas, entre otras obras.

“Creemos que aún es necesario complementar, ajustar y flexibilizar las medidas tomadas por el gobierno de manera tal, que permitan evitar que el empleo colapse, al no contar la mayoría de empresas con la liquidez suficiente, que permita evitar se rompa la cadena de pagos y, en consecuencia, se tenga que recurrir a medidas extremas, lo que podría dejar sin empleo a miles de trabajadores formales”, enfatizó la representante.

De acuerdo a última información en la región Arequipa, mil 843 empresas presentaron al Ministerio de Trabajo solicitudes para suspensión perfecta que implica a unos 9 mil 328 trabajadores. Del total de empresas con trámite de suspensión perfecta, un aproximado del 75% son pymes.