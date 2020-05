El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, se mostró contrariado por el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la entrega de 1500 canastas de víveres para familias vulnerables por la crisis causada por la pandemia del coronavirus.

En el informe de Orientación de Oficio n° 0939-2020-CG/SADEN-SOO, emitido el 22 de abril de 2020 y publicado en su portal el 26 de mayo de 2020, la CGR refiere que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) realizó la entrega de canastas con productos diferentes a los ofertados por los proveedores.

“Lo cual podría afectar los principios de legalidad, integridad, eficiencia y eficacia que deben regir en toda contratación pública”, asevera el documento. Además, señala que los bienes que conforman la canasta básica familiar no se ajustan a la descripción establecida por el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

“La verdad es que no entiendo, porque cuando íbamos a hacer el reparto de las canastas invitábamos a la Contraloría y ellos verificaban los productos y con ellos mismos hemos ido a repartir a las zonas pobres”, aseveró Marcelo.

Recordó que en la última remesa de 400 canastas, la CGR detectó falta de peso en algunas bolsas de productos y pidió que se subsanara dicha observación, lo cual se cumplió pues el proveedor las trajo nuevamente.

“La CGR revisó y con sus auditores salimos a repartir. La verdad es que yo no entiendo por qué no dijeron nada sobre que serían otro tipo de productos. Yo veo contradicciones, porque si con ellos hemos distribuido las canastas, ¿por qué no paralizaron la entrega? En la observación que hizo la CGR solo se refería al peso y no a otra cosa. Y es raro que a estas alturas venga a decir que son productos diferentes”, expresó el alcalde de Trujillo.