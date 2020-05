Observan nuevamente entrega de canastas en Huanchaco

La Contraloría General de la República detectó que la municipalidad de Huanchaco no hizo entrega adecuada de las canastas a las familias vulnerables de este estado de emergencia por coronavirus.

La comuna solo repartió un total de 2813 canastas, con un valor de S/ 69.71 cada una, sin embargo, el ente de control confirmó un remanente sin entregar, lo que atentaría contra la finalidad de los recursos asignados por el Estado.

“Existe un saldo de bienes de primera necesidad, adquirido en exceso y en forma no proporcional. Genera el riesgo de que estos no sean entregados a la población vulnerable del distrito y, por ende, que los recursos asignados no se utilicen para el fin que fueron proyectados”, señala el informe.

Partida sin usar

La Contraloría advierte que la gestión de Estay García no ejecutó los 200 mil soles transferidos para la adquisición de alimentos.

“La entidad poseía un saldo financiero de S/4148 con el cual se ha realizado un segundo proceso de adquisición de bienes de primera necesidad a fin de conformar 132 canastas básicas familiares”, describe el documento.

Canastas de sal y aceite

El 15 de mayo, Contraloría volvió a detectar que se adquirieron en exceso 616 unidades de sal y 659 botellas de aceite.

Precisamente, algunos vecinos de este distrito reportaron que la municipalidad de Huanchaco les entregó una caja con más de 10 unidades de sal, más de 6 botellas de aceite y dos latas de conserva de caballa, tal como lo denuncia en su portal Trujillo60.