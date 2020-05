Minedu pide al Congreso aprobar proyecto de ley que amplía prohibición para abrir nuevas universidades

Luego de que se conociera que ya se pueden abrir nuevas universidades porque la Ley de Moratoria venció en abril pasado, el ministro de Educación Martín Benavides, en entrevista con La República, solicitó al Congreso aprobar el proyecto de ley que le envió el Gobierno, con el objetivo de ampliar por un año más la prohibición para la apertura de estas instituciones. Esto debido a que considera que todavía se debe ordenar el sistema universitario. “Ni siquiera hemos podido acabar el proceso de licenciamiento, aún faltan siete universidades en ser informadas”, dijo.

No obstante, el titular del Minedu señaló que en la propuesta legislativa aprobada por el Consejo de Ministros y ya enviada al Congreso, si bien se plantea la moratoria, sí se propone que se puedan crear filiales de universidades licenciadas “porque tenemos la necesidad de abrir filiales en zonas donde ha habido mayores denegatorias de universidades”. “Estamos a la espera de que el Congreso priorice este proyecto de ley para que no haya más universidades”, afirmó.

Se debe indicar que la primera Ley de Moratoria, de cinco años, se aprobó en diciembre del 2012. Tras vencerse esta norma en diciembre del 2017, se aprobó una ampliación de la misma en abril del 2018 y se prorrogó hasta el mes pasado. Está en manos de este nuevo Congreso ahora.

Precisamente, el ministro de Educación ha mostrado su preocupación porque, durante su última presentación ante el Congreso, se trató de cuestionar la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) e incluso se habló de una abrir una nueva comisión investigadora a la Sunedu. “Me preocupa que haya esos argumentos (de cuestionar el cierre de 45 universidades de poca calidad) y que por la situación de estos 200 mil estudiantes en la calle (por las denegatorias) se quiera, en realidad, favorecer a las universidades que no cumplieron con su deber de ofrecer un servicio de calidad”, expresó.

Actualmente, como ya se venció la Ley de Moratoria y como aún no hay una ampliación de esta norma, la Sunedu tuvo que aprobar el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para Universidades Nuevas.

La Sunedu precisó que la normativa prevé que las 45 universidades que no obtuvieron la licencia institucional, entre ellas la Universidad Privada Telesup, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega o la Universidad Alas Peruanas, puedan presentarse a este nuevo procedimiento; sin embargo, eso solo podría pasar siempre y cuando hayan cumplido con las obligaciones relativas del plan de cese de actividades (cierre definitivo). Si no, no pueden presentar su solicitud.