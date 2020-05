Usted ya se ha presentado ante este nuevo Congreso, que hoy es criticado por sus medidas de corte populista. ¿Qué percepción le ha dejado?

Los congresistas han mostrado una preocupación por el tema de las pensiones en los colegios privados y por las tablets que el Ministerio de Educación (Minedu) va a repartir a los estudiantes de escasos recursos. Pero sí me he quedado un poco preocupado −y ahí tengo un deber de comunicar la actuación del Minedu y la Sunedu− porque ha habido muchos comentarios críticos al proceso de licenciamiento, los cuales estuvieron, básicamente, vinculados a algunas universidades privadas asociativas (con fines de lucro) que tuvieron que ser denegadas por algunos incumplimientos generalizados de las condiciones básicas de calidad. Incluso, luego de mi segunda presentación virtual, porque tuvo dos partes, hubo un conjunto de pedidos de algunos congresistas de “nuevamente” abrir una nueva comisión investigadora a la Sunedu...

PUEDES VER Polémico: vence prohibición y ahora universidades nuevas y denegadas pueden solicitar su licenciamiento

… ¿Otra vez?

Hay una propuesta que no pudo ser acordada, pero está en el resumen de la discusión. Ahí el mensaje que yo quiero dar, digamos, es que ya ha habido cuatro comisiones investigadoras (Congreso anterior). Si (los parlamentarios) tienen alguna duda, yo creo que deben mirar al menos los resultados de las otras cuatro anteriores. Creo que no es momento de retroceder en lo avanzado, sino de pensar en cómo seguir atendiendo las dificultades que existen en materia de educación superior. Hay un tema de estudiantes de universidades denegadas, del que nosotros estamos muy atentos. Ahí se han establecido rutas de continuidad para el 75% y 77% de ellos. La Sunedu está atenta a qué ocurre con el resto. Queremos aumentar las becas traslado y ampliar la oferta de las universidades públicas. Hay un conjunto de propuestas para mejorar sus estudios y que no sean afectados.

Esta situación no es aislada, ¿no? Lo digo porque hay congresistas que tienen vinculaciones con universidades.

Sí, pero eso no tiene que llevarlos a decir que el proceso de licenciamiento se hizo fuera del marco de la ley. Yo creo que a estas alturas eso sería no reconocer el trabajo de la Sunedu, de su consejo directivo independiente y meritocrático, que más allá de las presiones que hubo en su momento, logró tomar decisiones pensando siempre en el derecho de los estudiantes por una educación de calidad. Ahora último, hemos sacado un decreto legislativo que ordena que el estudiante que sacó un bachillerato en una universidad denegada podrá sacar su licenciatura en una universidad licenciada. Entonces, sí estamos trabajando por los estudiantes y sí me preocupa que haya esos argumentos, y que por la situación de estos 200 mil estudiantes en la calle se quiera, en realidad, favorecer a las universidades que no cumplieron con su deber de ofrecer un servicio de calidad.

PUEDES VER Denuncian que residentes de San Marcos duermen en la calle porque no los dejan ingresar

No he visto aún en el Congreso un proyecto para modificar la Ley Universitaria.

Nosotros hemos propuesto al Congreso un proyecto de ley para la ampliación, por un año, de la moratoria para la creación de universidades (prohibición que venció en abril) porque consideramos que todavía debemos ordenar el sistema universitario. Ni siquiera hemos podido acabar el proceso de licenciamiento, aún faltan siete universidades en ser informadas. Ahora bien, si bien planteamos la moratoria, sí proponemos que se puedan crear filiales de universidades licenciadas porque tenemos la necesidad de abrir filiales en zonas donde ha habido mayores denegatorias de universidades. Estamos a la espera de que el Congreso priorice eso.

En esta emergencia, la Sunedu ha recogido denuncias presentadas por los estudiantes por el cobro y la calidad de la educación a distancia que le ofrecen sus universidades. ¿Cómo va eso?

Este año va a ser de mucha supervisión de parte de la Sunedu, en relación con la adaptación de las universidades en este contexto de emergencia. La Sunedu tiene 1.290 denuncias y está operando activamente en relación con eso. Pero estamos tratando también, desde este año, de ordenar el sistema del aseguramiento de calidad. Tenemos una propuesta de una política de educación superior que incorpore ya claramente las competencias del licenciamiento, de la acreditación y la vinculación entre lo universitario y lo superior (convalidación de créditos). Estamos en eso.

Hace unos días se cuestionó una sesión de ‘Aprendo en Casa’, en la que se habla de que grupos de poder imponen sus ideas y costumbres, lo que ocasiona una discriminación lingüística. ¿Ocurre eso en Perú?

Como ministro, y como investigador de los temas de desigualdad en mi vida anterior al cargo, acá no estamos hablando de prejuicios ni de subjetividades. Hay un conjunto de investigaciones hechas por antropólogos, lingüistas, sociólogos, economistas, que nos han documentado los orígenes y la persistencia de la discriminación lingüística, de género o por consideraciones vinculadas al no reconocimiento de la cultura en el país. Y en ese escenario, es urgente que, como Minedu, hayamos tomado la decisión de aprobar, en primer lugar, la difusión de contenidos vinculados a la discriminación en el marco del objetivo de la promoción de la integración nacional, pero sobre la base del reconocimiento de las diferencias. De nada nos sirve como país integrarnos sin reconocer las diferencias, y una manera de hacerlo es impulsando los programas de educación ciudadana para nuestros estudiantes (mediante ‘Aprendo en Casa’). Nuestra responsabilidad es transformar a las personas en ciudadanos.

PUEDES VER Universidad de Puno dotará de internet gratuito a 7 mil estudiantes

¿Seguirán con estos contenidos pese a la presión de ciertos sectores de poder?

El reclamo de esos sectores no motivó más que una respuesta nuestra en la línea que acabo de señalar. Hace dos semanas sacamos ese programa y la semana anterior sacamos otro vinculado a las lenguas del país, que generó una reacción muy buena de los estudiantes de estas zonas de condición étnica y cultural distinta, que han estado señalando la importancia que tiene para ellos que el Minedu asuma un liderazgo en la promoción de una ciudadanía que reconozca esas diferencias. Nosotros, más allá de lo que se ha generado, nos hemos mantenido en la necesidad de seguir debatiendo públicamente esto. Es un compromiso que asumimos día a día. No se busca para nada conflicto.

Newsletter Sociedad LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.