Evalúan suspender nuevamente el transporte público en Arequipa

El Comando Covid en Arequipa está contemplando que se vuelva a suspender el servicio de transporte público en la ciudad.

Este martes, las autoridades que integran el comando se reunieron con alcaldes distritales y recibieron varios informes que dan cuenta sobre el comportamiento de los casos de coronavirus, la ocupación de camas hospitalarias y lo que pasó el día lunes, cuando el transporte se reactivó.

Según el informe de la Gerencia Regional de Salud, la ciudad de Arequipa aún no estaría preparada para reiniciar actividades y de continuar esta situación como el lunes pasado, la enfermedad que hasta el momento se ha podido contener en alguna medida, se podría expandir aún más. Los hospitales que están prácticamente al límite de su capacidad, podrían colapsar.

En la reunión no estuvo presente el alcalde provincial Omar Candia Aguilar. Al ser la Municipalidad Provincial de Arequipa, la entidad que regula el transporte público, se esperar dialogar con él para tomar una decisión final.

Este miércoles, el comando se reunirá una vez más a las 9:00 horas para analizar la situación la autoridad edil y tomar el acuerdo.

Durante la mañana, el jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, Víctor Zanabria Ángulo, también planteó que se restrinja al mínimo el transporte urbano, porque la actividad económica de la población aun no lo requiere.

El mando policial hizo referencia a la irresponsabilidad de las personas que salieron a la calle el lunes, aprovechando que había transporte público, como si se tratará de un día normal.

Consideró que mientras no existan las condiciones no se debería permitir que los buses sigan operando. En ese sentido, dijo que las unidades de transporte no están cumpliendo con los protocolos exigidos, se espera que implementen las medidas de forma progresiva.

INSPECCIÓN

Por la mañana, la comuna provincial hizo una campaña de sensibilización en la calle Peral. El subgerente de Transportes, Juan Carlos Callacondo indicó que los transportistas de buses o taxi, que aún no puedan colocar el material acrílico o policarbonato para dividir al conductor del salón de pasajeros, podrán usar otro de material que es en base a nylon o una mica de 4 milímetros, de forma temporal.

Por su parte, el regidor de la municipalidad Jorge Condori, hizo hincapié en que la comuna no ha cumplido con publicar las ordenanzas que regulan los protocolos que debe respetar el transporte.

El concejal considera que no solo se debería permitir trabajar al 20% de las unidades del SIT, sino al 100% para evitar aglomeración.