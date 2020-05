Toque de queda continuará mientras exista riesgo de contagio, indica ministro de Defensa

El titular de la cartera de Defensa, Walter Martos, afirmó la mañana de este martes que el toque de queda es una de las medidas que el Gobierno seguirá extendiendo mientras exista riesgo de contagio de COVID-19 en la población, una situación que se mantiene en aumento desde que inició la crisis sanitaria.

Asimismo, el funcionario detalló que el proceso para frenar el avance del virus continúa en constante revisión, destacando el papel de la seguridad como un mecanismo fundamental para neutralizar la pandemia.

“Iremos evaluando el desarrollo de la pandemia, pero desde el punto de vista de seguridad mientras esta esté pendiente y haya personas factibles de ser infectadas, lo más recomendable es que no haya actividades nocturnas donde haya conglomeración de personas", señaló el ministro.

Walter Martos, además, enfatizó que la expansión del coronavirus no será un mal que termine pronto. Sus estimaciones figuran que, recién a partir de 2021, nuestro país podría alcanzar un escenario de control frente al aumento de víctimas de la enfermedad.

Está permitido usar vehículos particulares para ir al mercado, afirma el Ministro de Defensa

“Esta pandemia no va a acabar en junio. Va a ir hasta que tengamos una vacuna que nos permita la inmunidad, y eso no va a llegar por lo menos de acá a un año o un año y medio. Entonces, todo este año vamos a estar con el problema de los contagios. El Gobierno debe tomar todas las previsiones, y una de ellas es que, durante la noche, no se activen todas esas actividades a las que estamos acostumbrados”, acotó.

