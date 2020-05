En el distrito de La Victoria, agentes policiales junto a las Fuerzas Armadas realizaron un operativo para cerrar todos los accesos al emporio comercial de Gamarra; entre ellos, a los vendedores de la galería Luna Pizarro, quienes optaron por una protesta en contra de lo acontecido.

Desde horas de la madrugada del martes 26 de mayo, camiones policiales y tanquetas se estuvieron desplazando en todas las principales avenidas y calles en los alrededores del emporio de Gamarra.

Entre las declaraciones de los ambulantes, ellos mencionan que “necesitan trabajar para seguir comiendo”. “Estoy bien. Me estoy desinfectando, sé que me estoy exponiendo, pero más de 60 días que ya no hay dinero para la casa. ¿De dónde me solventó? No hay nadie que nos quiera formalizar”, indicó una ambulante a Latina.

No solo ello, los vendedores ambulantes del emporio de Luna Pizarro también reclamaron, ya que les estaban quitando espacios para seguir vendiendo sus productos en pleno estado de emergencia.

El ministro de Defensa, Walter Martos, expresó que el Gobierno Peruano no permitirá que se infrinjan las normas de emergencia sanitaria ante el aumento de los casos de coronavirus en Perú. “Entendemos la necesidad de las personas de realizar alguna actividad económica para poder sobrevivir, pero eso lo tenemos que hacer de una forma ordenada, mediante un protocolo que estableciendo el Ministerio de la Producción junto con los gobiernos locales”, dijo.

También, señaló que van a coordinar con los comerciantes informales para empadronarlos. “Aquellas actividades que no están permitidas, como son los textiles, se está viendo la manera de reubicar en talleres o en trabajos formales a estas personas de manera que puedan sobrevivir en esta temporada de cuarentena”, precisó.

El ministro del Interior agregó que seguirán desplegando más efectivos policiales para evitar que los comerciantes continúen en las calles. "Se ha garantizado ya la tranquilidad en el lugar. Hay un despliegue de 800 efectivos por turnos hasta completar los 2.000”, dijo.