Joven acusa que sus vecinos la discriminan porque sufre COVID-19 [VIDEO]

Una joven con coronavirus señaló que sus vecinos la discriminan por padecer esta enfermedad. Contó que sus conductas cambiaron cuando se enteraron de que se contagió de COVID-19.

Lo supieron cuando vieron que el personal médico de la Dirección de Redes de Salud Integradas (Diris) de Lima Este llegaba a su casa para darle tratamiento.

“Cuando ya los vecinos se enteran, noto que la gente evita pasar por la puerta de mi casa o la vereda. Cuando ven las brigadas que llegan a mi casa, sospechan que hay un positivo aquí. Se siente la discriminación”, precisó en Latina.

Los síntomas que presenta son leves, por lo que solo permanece en su vivienda cumpliendo las indicaciones de los médicos de la Diris Lima Este.

En los siete distritos que componen esta zona de la capital, solo hay 57 galenos disponibles para atender a los enfermos de COVID-19. Algunos son El Agustino, Cieneguilla, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

“Realmente da pena, da tristeza porque tendríamos que entender que en algún momento a todos nos va a pasar y la gente no lo entiende ni lo sensibiliza. Deberían tener presente más la prevención que el miedo. Una como paciente se siente bien, se siente satisfecha, ya que sientes que van por tu salud. En estos casos de emergencia en la que nos encontramos creo que ha sido muy bueno y me ha ayudado a salir del cuadro en el que me encontraba”, dijo.