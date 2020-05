Vecinos de una urbanización del distrito de Bellavista, en el Callao, denunciaron que un grupo religioso realizó una actividad masiva pese a que la cuarentena sigue vigente.

El evento se llevó a cabo en el cruce de las calles Comandante Espinar con Túpac Amaru y según las personas que grabaron el video, el evento fue organizado por la Iglesia Bíblica Internacional Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores.

En la grabación difundida por Latina se escucha a un sujeto hablar por el micrófono y llamar a las personas a acercarse a la puerta, sin importar que la recomendación es mantener el metro de distancia para evitar los contagios por coronavirus.

“Levante la mano quien tiene un familiar enfermo. (...) Todos los que creen que Dios está aquí y puede sanar a alguien, venga al frente”, dice el hombre.

“Tu palabra nos enseña que tú has muerto por nosotros en la cruz del calvario, donde te llevaste toda enfermedad, toda maldición, todo problema, toda carga, señor”, agrega en líder religioso.

En respuesta, los fieles responden “Gloria a Dios” y “Aleluya” mientras se siguen aglomerando. No solo no respetaban el distanciamiento social, sino que algunos no usaban mascarilla, incrementando el riesgo de infectarse.

La familia que grabó la escena lamentó lo que ocurría y más aún que en el lugar había una patrulla de la Policía, pero ningún agente se acercó a la multitud para pedirles que se retiren por infringir las normas vigentes.

La escena resulta preocupante tomando en cuenta que la región Callao, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), registra 8.726 casos positivos y 248 fallecidos por coronavirus.

