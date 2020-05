Coronavirus: Alcalde de Trujillo pasa prueba de descarte ante posible contagio

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, se hizo la prueba rápida de descarte de coronavirus, luego que el regidor Robert de la Cruz Rosas, saliera positivo para el terrible mal y se internara en una clínica.

El concejal siempre acompañó al burgomaestre y a otros funcionarios en los diversos operativos e inspecciones a los mercados principalmente, para ordenar el hacimiento y erradicar a los ambulantes que se habían apropiado de las áreas públicas generando caos y convirtiéndose en un foco de la COVID-19.

“El regidor se hizo la prueba el día sábado y dio positivo. El domingo me comunicó y se le internó en una clínica; pero ya está bien y pueda ser que el jueves le den de alta, pues ha sido rápida la reacción”, indicó.

El burgomaestre aseveró que apenas el concejal reveló su situación, el mismo domingo una médica les sacó la prueba rápida a todos los funcionarios que habían estado en contacto con Robert de la Cruz.

Aparte de Daniel Marcelo, pasaron el test el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Molero; el subgerente de Defensa Civil, César Florez, entre otros que estuvieron interactuando con el regidor, y salieron negativos.

“Este martes me voy a hacer una prueba más sensible, no es rápida ni molecular, pues esta última es escasa; pero será una prueba confiable”, expresó Marcelo.

Al parecer, de la Cruz Rosas se habría contagiado el domingo pasado en un almuerzo con los dirigentes del mercado La Hermelinda.