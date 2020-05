Cuestionó irregularidades en posta médica de Comas y hoy está a punto de perder su trabajo [VIDEO]

Rita Espinoza Cruzado es administradora de empresas e ingresó a trabajar hace cuatro años y medio al centro de salud Clorinda Málaga, en Comas, como jefa de personal. Este cargo le permitió ver cómo sacaban historias clínicas para emitir recetas a supuestos pacientes y retirar de la farmacia medicinas del SIS.

También que expedían certificados médicos al momento a 60 soles cuando el documento cuesta 20 soles. O que las tardanzas e inasistencias no significaban nada porque igual firmaban el padrón. Dijo que todo esto lo reportó a sus superiores, sin embargo nada cambió.

“Con los insumos de laboratorio pasaba lo mismo, se los llevaban. Luego por caja chica los compraban y de nuevo desaparecían. A los pacientes les decían que no había insumos. En la caja de recaudaciones, los tickets de atención solían duplicarlos de manera que dos pacientes tenían un mismo número, pero en caja quedaba registrado solo el pago de uno, el otro se lo quedaban. Los certificados médicos que cuestan veinte soles, afuera los ofrecían para el momento por sesenta soles y una doctora lo firmaba”, contó Rita Espinoza.

La trabajadora, quien utiliza muletas a causa de una discapacidad, no pudo más con esta situación y renunció al cargo. Entonces, la pusieron en caja, luego en admisión y otros como el traslado de historias clínicas de pacientes citados. Los cambios de puesto eran constantes.

“Me hicieron la vida imposible, hasta que llegó la pandemia. Dijeron que ya no me iban a programar y que regrese cuando termine la emergencia sanitaria porque era discapacitada y vulnerable. Pedí que me den un documento donde conste lo que me estaban comunicando porque después podrían alegar que hice abandono de trabajo. No quisieron”, sostuvo Rita Espinoza.

El mes pasado ella fue a la Posta Médica Clorinda Málaga con el fin de que le firmen el término de referencia para el pago de su remuneración, pero nunca encontró a la persona que lo debe hacer, tampoco le contestó el teléfono. Este mes ha sucedido lo mismo. Está sin sueldo desde abril y no le aclaran su situación.

PUEDES VER Estudiantes de Cusco varados en México piden vuelo humanitario

Lo último que le han dicho es que la quieren enviar a otro centro de salud, lejos de su casa, sin tomar en cuenta su condición física. Rita Espinoza pide volver a trabajar y que no la excluyan por haber visto de cerca actos de corrupción.

“Que no me cambien de centro de salud. No sé hasta cuándo va a seguir así mi situación laboral. Estoy sufriendo mucha discriminación, demasiado ya”, lamentó.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.