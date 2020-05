El alcalde de la provincia de Ascope (La Libertad), John Vargas, llegó hasta la sede del gobierno regional, para dialogar con el gobernador Manuel Llempén y pedir la acción inmediata para solucionar los problemas que afrontan frente al coronavirus.

“He venido para pedir atención (…) He venido a decirle a Llempén que los casos en provincia van en aumento, necesitamos más profesionales, solo contamos con tres equipos de respuesta rápida”, manifestó.

La autoridad también resaltó que no se ha hecho pruebas de descarte para los posibles focos infecciosos del virus, como los mercados de la provincia.

“Quiero exhortarle al gobernador que se preocupe por Ascope, que lo ponga en su lista y no ayude. No quiero que esos infectado sean fallecidos. Los contagiado puedes ir en aumento. Además, la vez pasada nos dijeron que iban al llegar máquinas para fumigar por el dengue en la ciudad, y no llegaron. No puede ser que estemos abandonados en la salud”, lamentó Vargas.

Además, hizo hincapié en la necesidad de fiscalizar y hacer llegar a la ciudad al personal de Sunafil puesto que existen muchas denuncias sobre que no están cumpliendo los protocolos en las empresas agroindustriales y pesqueras.

En ese sentido, tras la reunión con el gobernador Llempén, se anunció que se otorgará 1000 pruebas rápidas para la detección del COVID-19 en la provincia, y que se le comunicará para la fumigación para el mosquito del dengue.