Trujillo: 24 profesoras de jardines municipales fueron despedidas

500 niños de nivel inicial, se quedaron sin profesoras en los jardines municipales de Trujillo, luego que la Municipalidad Provincial de Trujillo decidiera cancelar el vínculo laboral con 24 educadoras CAS, quedándose solo 6 maestras de la actual gestión.

Tras este despido, las madres de familia y maestras llegaron a la plaza de armas de la Ciudad de la Eterna de Primavera, para reclamar frente al frontis de la municipalidad, para que repongan en sus labores, mientras que las madres con pancartas en mano pedían que sus hijos no se queden sin sus profesoras y que esta situación les había causado tristeza a sus hijos.

“El pasado 20 de mayo nos llegó una carta donde señala que no seguiríamos laborando. No entendemos porque se nos despide si hemos venido cumpliendo en todos estos años, con nuestro trabajo. Nos dicen que en emergencia no se ha trabajado y tenemos todo lo que hemos realizado con los niños”, destacó Manuela Chimorro representante de las 24 profesoras despedidas.

En este grupo de profesoras hay unas que tienen más de 10 años laborando en estos jardines. Los niños afectados son 100 del primer ciclo y 400 del segundo ciclo de 3,4 y 5 años.

“No vemos justo que, de la noche a la mañana, les quiten a nuestros niños sus maestras, ellos están tristes, por todo lo que pasa con sus maestras. Ahora tampoco tenemos como cambiarlos a un colegio estatal. Queremos que las repongan en sus labores”, señaló una madre de familia.