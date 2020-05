Muchas de las autoridades por sus funciones, están en esa línea directa enfrentando también día a día el coronavirus y la probabilidad de contagió es alta, una de ellas es el regidor de la Municipalidad de Trujillo, Robert de La Cruz que hizo público que dio positivo al COVID-19.

De La Cruz por su cargo de estar frente a la comisión de medio ambiente de la MPT estuvo liderando los trabajos de desinfección de los diversos territorios vecinales, mercados y hospitales.

“Hoy, debido a la diversa información y comentarios que viene circulando, respecto a mi estado de salud, quiero comunicarles que después de haberme realizado mi prueba he dado positivo", escribió en las redes sociales.

Asimismo, acotó que tenía todos los síntomas como fiebre de hasta 39 grados, tos, inapetencia, dolor de pecho, espalda, diarrea, cansancio al hablar, al caminar, perdida del sentido del gusto y del olfato.

"La falta de oxígeno se me complicó por el asma que siempre he padecido. (....) Contagiarme estaba dentro de mis posibilidades y asumí ese riesgo cómo tal. Hoy pago las consecuencias y la verdad no me arrepiento. Lo volvería hacer. Mi estado de salud es reservado”, indicó en su misiva.