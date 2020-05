Pablo Grajeda

Epidemiólogo de campo y catedrático

El COVID-19 desnudó la precariedad de nuestro sistema sanitario, afecta más a gente pobre y con factores de riesgo, circula en las calles del país y Cusco. Ha venido a quedarse con nosotros. Hay que entender que una gran mayoría va a enfermar y es necesario lograr que la transmisión sea lenta, para que no sobrepase nuestra capacidad resolutiva clínica aún débil e insuficiente.

El Ministerio de Salud (Minsa) no preparó apropiadamente la respuesta ante la epidemia, no elaboró un real y adecuado plan. El primer documento preveía un presupuesto de S/ 3 millones 676 mil 600, que mostraba el poco interés que se le prestaba.

El 5 de marzo se reportó el primer caso de COVID-19 en el país y el Minsa recién el 18 de marzo publicó un “Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, con un presupuesto de S/ 66 millones 512 mil 104. Sin embargo, el plan tiene un enfoque asistencialista hospitalario que refuerza los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, pensando en casos severos que requieren hospitalización y casos críticos que requieren unidades de cuidados intensivos, y descuida la prevención y control integral. Se debió fortalecer la promoción de la salud en la población y el aislamiento a partir del uso masivo de pruebas moleculares.

El sistema de salud ha colapsado en Lima y en varias regiones del país. El Minsa continúa pretendiendo organizar la respuesta en torno a los casos que requieren hospitalización y cuidados intensivos, así como al uso de pruebas rápidas, cuando para monitorear la trasmisión lo que se requiere son más pruebas moleculares.

Debemos entender que la guerra contra el coronavirus no se gana en los hospitales ni en las unidades de cuidados intensivos, ni con pruebas rápidas. La guerra se gana en la comunidad, con participación activa y comprometida de la población, haciendo pruebas moleculares, detectando tempranamente casos leves, moderados y asintomáticos, y aislando los positivos.

Es necesario que el Minsa deje de pensar que Lima es el Perú y “que las pruebas rápidas evitarán que las personas enfermen”. Se debe hacer una vigilancia epidemiológica de la vida y la salud y no de la enfermedad y la muerte. Que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades asuma su rol. Hasta ahora ha sido dejada de lado a pesar de contar con epidemiólogos de campo, expertos en combatir y controlar epidemias, y se ha convocado y contratado estadísticos y epidemiólogos de escritorio que se han centrado en hacer modelamientos matemáticos para decir cuándo se alcanza el pico y ni en eso han acertado. Habría que recordar un dicho antiguo que dice: “El que sabe hace, el que no o es docente o es asesor”. Es decir, para una guerra no son importantes los magísteres o doctores, sino especialistas y expertos, y esos son los epidemiólogos de campo.

Se hace necesario que las medidas de aislamiento social y otras relacionadas, se establezcan de acuerdo a la fase de transmisión de la enfermedad en el nivel provincial/local. Que el Minsa permita que cada región tome decisiones y acciones de prevención y control de acuerdo a su situación epidemiológica. Se debe fortalecer e intensificar la capacidad de detección temprana, aislamiento precoz y tratamiento temprano, especialmente en los grupos de riesgo. También se debe intensificar las medidas de prevención y control en escenarios de mayor riesgo de transmisión como mercados, supermercados y buses de transporte, y prever presupuesto para contratar médicos, enfermeras y personal de salud.

La lucha contra el COVID-19 nos muestra un enfoque medico asistencialista y que está colapsando los servicios del segundo y tercer nivel de atención en muchas regiones. Hay un intento de retomar la atención desde el primer nivel de atención, propuesta que tiene vacíos e insuficiencias que deben corregirse en el fondo y en la forma. Parafraseando a César Vallejo, respecto al manejo de la epidemia por parte del Minsa, diríamos que: “En suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte”. Lo que nos lleva a preguntar si estamos frente a un Ministerio de la Salud y la vida o que más bien ante un ministerio de la enfermedad y la muerte. La realidad mostraría que estamos frente a esto último.